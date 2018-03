Na nevtralnem terenu številne novosti, ki prihajajo v Slovenijo

Avtomobilski salon v Ženevi

4. marec 2018 ob 06:30

Ženeva - MMC RTV SLO

Avtomobilska industrija si je po kriznih letih opomogla, a jo pretresajo škandali, predvsem v povezavi z dizelskimi motorji. Ti so pravzaprav ponudili "veter v jadra" elektrifikaciji. Na avtomobilskem salonu v Ženevi bo ozračje "naelektreno" kot že dolgo ne, zanimanju za mestne terence in križance pa bo v prihodnosti, kot kaže, sledilo zanimanje za električno gnane križance.

Na nevtralnem terenu v Ženevi v Švici, kjer že od leta 1905 razkrivajo najnovejše izdelke avtomobilske industrije, bo letos še bolj pestro kot po navadi. Ženeva, znana po predstavitvi konceptnih vozil, bo tudi letos ponudila vpogled v bližnjo prihodnost. Če so pretekla leta avtomobilski proizvajalci bolj kot ne predstavljali koncepte električnih vozil, bo letos na vpogled že veliko serijskih baterijskih izdelkov, ki prihajajo v salone.

Pripravili smo pregled najpomembnejših ženevskih novosti, tudi za slovenske kupce novih avtomobilov, ki bodo do konca leta prihajali v slovenske prodajne salone.

Lexus UX

Najmanjši lexus, velikostno uvrščen pod model NX, je UX, ki se bo na trgu spopadel z audijem Q2, BMW-jem X1 in mercedesom GLA. Čeprav je karoserija posajena višje kot pri običajnih avtomobilih, pri Lexusu zagotavljajo, da UX zaradi nizkega težišča in velike vzvojne trdnosti karoserije ponuja vodljivost na ravni klasičnih kombilimuzin. V Evropi bo najverjetneje na voljo le hibridna različica, saj so hibridi lani predstavljali kar 98 odstotkov Lexusove prodaje na stari celini.

Toyota auris

Toyota bo v Ženevi predstavila novo generacijo aurisa, ki bo prinesel nov motor, novi brezstopenjski samodejni menjalnik CVT ter nov, lažji in zmogljivejši hibridni pogonski sklop. Novi dvolitrski bencinar se v hibridni kombinaciji ponaša s kar 41-odstotno toplotno učinkovitostjo. Novi auris nadaljujejo novo oblikovalsko pot, začeto s križancem C-HR, s katero so pri Toyoti dali vedeti, da znajo delati tudi atraktivno oblikovane avtomobile.

Volvo V60

Nova generacija volva V60 se predstavlja z obliko večjega brata V90, s hibridno tehnologijo in najnovejšimi varnostnimi sistemi, med katerimi velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev, kolesarjev in večjih živali, kar ni lahko doseči, saj živali bolj nepredvidljivo spreminjajo smer gibanja. Poleg tega bo za doplačilo na voljo tudi sistem za polsamodejno vožnjo v zastojih, ki samodejno pospešuje, zavira in krmili pri hitrostih do 130 kilometrov na uro.

Peugeot 508

Francozi so držali obljubo in ustvarili avtomobil, ki ga namesto klasičnih linij označujejo precej bolj športne poteze. Ni več štirivratna limuzina, pač pa uporabnejši 5-vratni fastback, kot audi A5 ali VW arteon. V primerjavi s predhodnikom je novinec v povprečju za 70 kilogramov lažji, v kombinaciji z močnejšimi motorji pa bo med drugim ponujal tudi prilagodljivo vzmetenje. V notranjosti vidimo najnovejšo interpretacijo zasnove i-Cockpit z majhnim volanskim obročem in visoko nameščeno instrumentno ploščo.

Kia ceed

Kia bo razkrila tretjo generacijo modela ceed, ki se predstavlja s spremenjenim imenom, nič več cee'd, pač pa ceed in novo podobo. V primerjavi s predhodnikom so mu namenili malce bolj oglate in čiste linije ter ga naredili prostornejšega, tudi prtljažnik so povečali iz 380 na 395 litrov. Novi ceed bo ponujal tudi širok nabor varnostnih in asistenčnih sistemov. Med drugim bo zanj prvič na voljo sistem za polavtonomno vožnjo Lane Follow Assist (LFA), ki samodejno vzdržuje vozilo znotraj voznega pasu. Omeniti pa velja tudi prilagodljivi tempomat s samodejnim zaviranjem do popolne zaustavitve in ponovnim speljevanjem in sistem za opozarjanje na prečni promet za vozilom.

BMW X4

Novi BMW X4 je vzel zasnovo od zadnje generacije X3, a ima precej bolj dinamičen značaj. Strešna linija je še bolj padajoča, zadnje luči pa precej bolj zašiljene. X4 zaradi kupejevske strešne linije ponuja nekaj manj prostora v drugi vrsti ter v prtljažniku, ki meri od 525 do 1.430 litrov. Na voljo bodo vsi najnovejši hišni asistenčni sistemi, od prilagodljivega tempomata s popolnim zaustavljanjem in ponovnim speljevanjem do sistema za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu.

Mercedes razred A

Četrta generacija vstopnega modela iz Stuttgarta prinaša zaobljene linije, velike zaslone, nov uporabniški vmesnik MBUX in pametne luči multibeam LED. Zunanja oblika z ravnimi površinami in zašiljenimi sprednjimi žarometi jasno povzema slog novega razreda CLS. S skupno dolžino 4,41 metra je v dolžino zrasel za 12 centimetrov, v širino za centimeter, enega pa je pridobil tudi v višino. Za 2,9 centimetra je zrasla tudi medosna razdalja, prtljažnik pa z dodatnimi 29 litri v osnovni postavitvi meri 370 litrov.

Jaguar i-pace

Jaguarjev prvi električni križanec I-pace se bo skupaj z audijem e-tron, ki prav tako prihaja v Ženevo, postavil po robu Teslinemu modelu X. Sodeč po konceptni različici, bi bil lahko opremljen z baterijo z zmogljivostjo 90 kWh ter z dvema elektromotorjema s skupno močjo 294 kilovatov (400 KM), kar bi mu omogočalo pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v štirih sekundah. Doseg z enim polnjenjem naj bi bil 500 kilometrov.

Citroën berlingo

Citroën je končno razkril novega "zimzelenega" berlinga, namenjenega aktivnim družinam, ki potrebujejo veliko prostora v kabini in prtljažniku. Tretja generacija si arhitekturo deli še z dvema koncernskima bratoma (peugeot rifter in opel combo) in prinaša najnovejši Citroënov oblikovalski jezik, veliko asistenčnih sistemov za pomoč vozniku in še več prostora v potovalni kabini in prtljažniku. Enako velja za motorizacijo. Na voljo bo z najnovejšimi turbobencinskimi in turbodizelskimi motorji skupine PSA, na voljo bo tudi z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in v dveh različno dolgih različicah, s petimi in sedmimi sedeži.

Hyundai santa fe

Hyundai bo v Ženevi predstavil novi santa fe, ki je večji, širši in prostornejši od aktualnega modela. Oblikovno je soroden manjši koni, prvič za znamko Hyundai pa prinaša sistem samodejnega zaviranja v primeru prečnega prometa pri vzvratni vožnji.

Hyundai kona EV

Hyundai je lani predstavil model kona s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje, zdaj pa se je med prvimi podal v razred električnih suvov. Na voljo bo v dveh različno zmogljivih različicah, šibkejši z 99 kilovatov moči (135 KM) in 395 Nm navora ter z litij-ionsko baterijo kapacitete 39,2 kWh, ki bo omogočala do 300 kilometrov vožnje na elektirko in zmogljivejšim električnim motorjem, ki zmore 150 kilovatov moči (204 KM) in 395 Nm navora, doseg s polno baterijo s kapaciteto 64 kWh pa je do 470 kilometrov.

Honda CR-V

Honda v Ženevi predstavlja peto generacijo CR-V. Novi CR-V je večji, zaradi daljše medosne razdalje v potovalni kabini ponuja veliko več prostora kot do zdaj, na voljo bo tudi s sedmimi sedeži, kar je novost. Na voljo bo s štirikolesnim pogonom, 1,5-litrskim turbo bencinskim motorjem, medtem, ko naj bi namesto dizelskega motorja ponudili hibridno izvedenko.

Ford ka+ active

Ford bo predstavil prenovljeni model Ka+, ki bo prvič kot ‘crossover’ v različici Ka+ active. Prinaša več udobja in prostornosti ter številnejše tehnologije za pomoč vozniku v primerjavi s predhodnikom, prav tako pa prinaša tudi drugačno oblikovanje notranjosti in zunanjosti. Za modele active je značilno oblikovanje s potezami športnih terencev, podvozje je višje, za zaščito in slog pa poskrbijo še dodatne obloge. Pri Fordu zatrjujejo, da ostajajo zvesti svoji dinamiki med vožnjo in uporabni zasnovi.

Audi A6

Audi A6 nadaljuje oblikovalski jezik, začet z modeloma A8 in A7, s poudarkom na dinamičnosti. Prostornejša potovalna kabina prinaša dva velika zaslona na armaturni plošči in digitalne merilnike, prinaša pa tudi prilagodljivo zračno vzmetenje in zadnje krmiljenje koles. Tako kot najnovejši A8 zmore dosegati stopnjo 3 avtonomne vožnje, kar pomeni povsem avtomatizirano upravljanje v prometnih zastojih na primer. Ročnega menjalnika ni več, parkirati pa je mogoče tudi na daljavo.

Na avtomobilskem salonu v Ženevi bo tudi ekipa Avtomobilnosti, kjer se bomo poglobili v trende avtomobilske industrije in tudi pojasnili, kaj se bo dogajalo z dizelskimi vozili po odločitvi nemškega sodišča o dovoljenju omejevanja vožnje z dizelskimi vozili v nemških mestih.

