Na Norveškem z davkom proti Tesli

Davek na težka električna vozila

14. oktober 2017 ob 08:20

Oslo - MMC RTV SLO

Na Norveškem so predlagali nov davek, ki so ga tamkajšnji mediji poimenovali kar “davek na Teslo”, saj bo najbolj obremenil prav modele kalifornijskega proizvajalca električnih vozil.

Norveška vlada je predlagala davek na težje električne avtomobile. Za takšen davek so se odločili, ker naj bi težki avtomobili bolj obrabljali asfalt ter uničevali ceste. Glede na to, da so najtežji električni avtomobili, ki vozijo po norveških cestah, avtomobili podjetja Tesla, so novinarji davek krstili kot “davek na Teslo”.

Ta odločitev pa ni tako presenetljiva, saj je Norveška dežela z največ električnimi avtomobili glede na število prebivalcev. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) je bilo lani na Norveškem kar 29 odstotkov vseh na novo registriranih avtomobilov popolnoma električnih ali hibridnih oziroma veliko več kot na Nizozemskem, kjer se s 6,4-odstotka uvrščajo na drugo mesto, ali na Švedskem, ki je s 3,4-odstotka na tretjem mestu.

Prodaja modelov Tesla je v prvih šestih mesecih letošnjega leta s 4.717 primerki narasla za skoraj 90 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, ko jih je šlo v promet 2.500. Ob tem je narasla tudi prodaja drugih znamk, od Nissana do Volkswagna.

S sprejetjem vladnega predloga bi bila ukinjena izjema glede davka ob registraciji motornih vozil ter olajšav pri obdavčitvi službenih vozil. Norveški mediji so ocenili, da bi se s tem model Tesla S podražil za približno 750 evrov, medtem ko bi bi bilo za precej težji model X treba odšteti kar 7.500 evrov več.

Spodbude za manjša električna vozila

Norveški okoljski minister Vidar Helgesen je ob tem povedal, da težki električni avtomobili enako obrabljajo ceste kot običajni avtomobili ter da subvencije za električna vozila na Norveškem ob nastanku niso bile namenjene tujim luksuznim modelom, temveč manjšim, morda celo domačim električnim avtomobilom.

Manjšinska vlada bo za sprejetje predloga potrebovala podporo opozicijskih strank, če bo sprejet, pa bo gotovo prizadel tudi prihajajoče, velike električne avtomobile in električne športne terence, kot so porsche mission E, Volvovi električni športni terenci ter audi E-torn quattro, ki ga je na Norveškem že mogoče naročiti.

Martin Macarol