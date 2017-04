Na podelitvi nagrad za country slavila Miranda Lambert; nastopili tudi Backstreet Boys

Podelili ameriške nagrade za country glasbo

3. april 2017 ob 15:43

Las Vegas - MMC RTV SLO

V Las Vegasu so podelili ameriške nagrade za country (Academy of Country Music Awards) in tudi tokrat je slavila Miranda Lambert.

Na družbenih omrežjih so uporabniki kot odmeven označili letošnji nastop Keitha Urbana in Carrie Underewood, na oder pa so stopili tudi veliki povratniki na glasbeno sceno - Backstreet Boys, ki so na noge dvignili celotno dvorano.

Jason Aldean je domov odnesel nagrado za countryglasbenika leta, v moški kategoriji je slavil Thomas Rhett, v ženski pa tudi tokrat glasbenica Miranda Lambert. Lambertova je za album The Weight of These Wings prejela še nagrado za najboljši album leta, Rhett pa za pesem leta.

Na podelitvi nagrad so poleg Keitha Urbana in Carrie Underwood nastopili še Faith Hill, Tim McGraw, Maren Morris in Thomas Rett. Številni pa so bili presenečeni ob nastopu Backstreet Boysov - zasedbe, ki je nastala leta 1993, po nekaj letih kariere pa je šla v zaton. Na odru se jim je pridružil duo Florida Georgia Line, ki ga sestavljata Brian Kelley in Tyler Hubbard.

Nastop zasedbe sicer ni bil skrivnost, a so bili obiskovalci vseeno presenečeni, ko so slišali tudi veliko uspešnico Everybody (Backstreet's Back), ki je na noge dvignila tudi zbrane zvezdnike.

Glasbenik leta:

Jason Aldean

Luke Bryan

Florida Georgia Line

Carrie Underwood

Keith Urban

Izvajalka leta:

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Maren Morris

Kacey Musgraves

Carrie Underwood

Izvajalec leta:

Jason Aldean

Dierks Bentley

Thomas Rhett

Chris Stapleton

Keith Urban

Album leta:

Black – Dierks Bentley

Dig Your Roots – Florida Georgia Line

Hero – Maren Morris

Ripcord – Keith Urban

The Weight of These Wings – Miranda Lambert

Pesem leta:

Blue Ain’t Your Color – Keith Urban

Die a Happy Man – Thomas Rhett

Humble and Kind – Tim McGraw

Kill a Word – Eric Church Featuring Rhiannon Giddens

Tennessee Whiskey – Chris Stapleton

Vice – Miranda Lambert

P. B.