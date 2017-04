Na Popevki slavila Nuška Drašček s skladbo Tak dan

V finalu je bila v družbi Mon'ami in Jane Šušteršič

15. april 2017 ob 08:57,

zadnji poseg: 15. april 2017 ob 22:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Strokovna komisija je v veliki finale letošnje Popevke poslala Nuško Drašček s skladbo Tak dan, Mon'ami s skladbo Kušn me in Jano Šušteršič s skladbo Sama, občinstvo pa je nato za zmagovalko letošnje popevke izbralo Nuško Drašček.

Večer sta ob orkestralni spremljavi otvorila voditelja dogodka Alenka Godec in Uroš Smolej, sledil je nastop Eve Boto, ki je zapela lansko zmagovalno skladbo Kaj je to življenje.

Glavni del večera je bil namenjen tistim, ki so se na letošnji Popevki potegovali za vstopnico v veliki finale ter za končno zmago: prvi je na oder stopil Matjaž Kumelj s skladbo Po svoji poti, sledili so Nuška Drašček s skladbo Tak dan, Omar Naber s skladbo Miže, Aleksander Novak s skladbo Dotik stare Ljubljane, Mon'ami s skladbo Kušn me, prvo polovico nastopajočih pa je sklenil Slavko Ivančič s skladbo Med valovi in oblaki.

Drugo polovico nastopajočih je otvoril dvojec Po drugi strani s skladbo Na konec Ljubljane, sledili so Zala Smolnikar s skladbo Fant z ulice, Gašper Rifelj s skladbo Utrip srca, Jana Šušteršič s skladbo Sama in Alex Volasko s skladbo Nad Ljubljano se dani. Letošnje tekmovalne nastope je sklenila Darja Švajger s skladbo Slutnja.

Pester revijalni program

Na samem začetku festivala je bilo torej še pred tekmovalnimi skladbami mogoče slišati tudi lansko zmagovalko: Kaj je to življenje v izvedbi Eve Boto. V sklopu revijalnega programa so predstavili del novega slovenskega muzikala Vesna, letošnji tekmovalci pa so združili moči ter za konec spremljevalnega programa skupaj zapeli najlepše skladbe Jožeta Privška.

Zmaga v roke Nuški Drašček

5-članska strokovna žirija je izbrala tri najboljše skladbe, zmagovalno popevko pa so nato v velikem finalu določili gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem.

Na tretje mesto po seštevku glasov strokovne komisije se je uvrstila skladba Kušn me in Mon'ami, na drugo Jana Šušteršič s skladbo Sama, zmaga pa je šla v roke Nuški Drašček s skladbo Tak dan. Pod glasbeno podlago skladbe sta se podpisala Aleš Klinar in Anja Rupel, za besedilo pa je poskrbel Aleš Avbelj, ki je bil tudi aranžer skladbe.

Dvojec Mon'ami je pri ustvarjanju glasbe in besedila za skladbo Kušn me sodeloval z Blažem Hribarjem, Rokom Lunačkom in Blažem Hribarjem, za aranžma pa je poskrbel Primož Grašič. Z enako zasedbo je pri pripravi glasbe in besedila sodelovala tudi Jana Šušteršič, za aranžma skladbe Sama pa je poskrbel Patrik Greblo.

Prihodnji teden vrhunec

Prihodnji petek, 21. aprila, se bo zgodilo še zadnje dejanje DSZG 2017 – festival Poprock s prav tako 12 nastopajočimi in enakim načinom izbiranja zmagovalca.

Po razglasitvi zmagovalca Poprocka bo strokovna žirija, upoštevajoč vse skladbe, predstavljene tako na Poprocku kot na Popevki, podelila nagrado za najboljše besedilo, nagrado za najboljšo interpretacijo, nagrado za najboljšo priredbo in nagrado za najbolj obetavnega avtorja ali izvajalca.



