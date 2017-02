Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pogled na oder z zmagovalci ob jubilejnem tekmovanju: slavila sta Američana pred Norvežanoma in Islandcema. Foto: Organizator Sirhe Legendarni francoski chef Paul Bocuse, februarja bo dopolnil 91 let, s sinom Jeromom. Foto: EPA Posebno nagrado za najboljšega pomočnika je prejel Francoz Benjamin Vakanas. Foto: Organizator Sirhe Sladica argentinskih tekmovalcev Foto: Organizator Sirhe Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na prestižnem kuharskem tekmovanju v Lyonu prvič slavje Američanov

24 najboljših kuharjev sveta je imelo na voljo 5 ur in 35 minut

1. februar 2017 ob 15:45

Lyon - MMC RTV SLO

Na prestižnem kuharskem tekmovanju za nagrado Bocuse d’Or sta prvič v 30-letni zgodovini slavila Američana, kuharski chef Mathew Peters in njegov pomočnik Harisson Turone iz newyorške restavracije Per Se.

Tekmovanje poteka vsaki dve leti v francoski gastronomski prestolnici Lyon. V finalnem tekmovanju, ki je pred dnevi potekalo v okviru gastronomskega sejma Sirha, se je po mesecih priprav z nabrušenimi noži pomerilo 24 najboljših kuharskih mojstrov in njihovih pomočnikov z vseh koncev sveta. V nič več kot petih urah in 35 minutah so morali pred strogo žirijo postaviti dva vrhunska krožnika s svojo interpretacijo mesne in letos prvič tudi vegetarijanske jedi. Za njih je z vuvuzelami, piščalkami, zastavami in spodbudnimi vzkliki glasno navijalo 2.500 kulinaričnih navdušencev. Žirijo so sestavljali ugledni vrhunski kuharji, predsedoval pa ji je eden najbolj znanih kuharskih mojstrov na svetu, francoski chef Joël Robuchon.

Prvič tudi priprava vegetarijanske jedi

V prvi nalogi je vsak kuharski dvojec pripravil moderno različico tradicionalne lyonske jedi piščanec z raki, ki so jo kuhali tudi na prvi izvedbi prvenstva leta 1987. Glavni sestavini, piščanca iz Bressa in morske lupinarje, je vsaka ekipa kombinirala z okusi, vonji in barvami države, iz katere prihaja. Druga naloga, vegetarijanska jed, je v ospredje letos prvič postavila zelenjavo, ki je bila tradicionalno obravnavana bolj kot priloga h glavni jedi. Kuharji so na tržnici lahko izbirali med 146 različnimi vrstami zelenjave, sadja, rož, žit in semen. V kovčku pa so iz svoje države lahko pripeljali tudi dve sestavini, tipični za njihovo državo.

Jubilejno zlato trofejo Bocuse d’Or sta visoko v zrak prvič dvignila Američana, kuharski mojster Mathew Peters in njegov pomočnik Harisson Turone iz newyorške restavracije Per Se, za katero stoji velikan ameriške visoke kulinarike Thomas Keller. Srebni kipec Bocusa si je letos prikuhal norveški dvojec Christopher W. Davidsen in Håvard Werkland, ob pregovorno znanem islandskem navijanju pa se je na tretje mesto uvrstila Islandija. Žirija je ocenjevala okus, predstavitev, izvirnost, čistočo kuhinje in količino odpadkov.

Posebno nagrado za najboljšega pomočnika je prejel Francoz Benjamin Vakanas, nagrado za najboljšo vegetarijansko jed je prejela Francija, za najboljšo mesno jed pa Madžarska. Avstralija je prejela nagrado za najboljšo predstavitev in Madžarska za najboljši plakat.

Skoraj 91-letni Bocuse predsedovanje predal sinu

Sirha poteka vsaki dve leti, ko se v Lyonu zbere svetovna kulinarična in hotelirska srenja. Lyon je na gastronomski zemljevid postavil pionir, danes starosta francoske visoke kulinarike Paul Bocuse, ki je leta 1987 ustanovil kuharsko prvenstvo za nagrado zlati bocuse (Bocuse d’Or). Ob letošnjem jubileju so se ustanovitelju prvenstva in svetovno spoštovanemu kuharju poklonili na različne načine, med drugim so se na odru zbrali tudi vsi pretekli zmagovalci kulinaričnega Everesta. Starosta kulinarike je sicer letos predsedovanje Bocuse d’Or predal sinu Jérômu Bocusu.

Nina Intihar