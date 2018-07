Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Michael Wilding (na fotografiji) je bil drugi mož hollywoodske zvezdnice, ki je bila poročena osemkrat, od tega dvakrat z Richardom Burtonom. Foto: AP Dodaj v

Na prodaj delček zgodovine Elizabeth Taylor

Razkošna vila na Beverly Hillsu

14. julij 2018 ob 14:27

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Na kalifornijskem Beverly Hillsu je za slabih 16 milijonov dolarjev na prodaj vila leta 2011 umrle filmske dive Elizabeth Taylor.

Vilo sta leta 1954 kupila igralka in njen tedanji mož Michael Wilding. V njej sta sicer živela samo do leta 1957, ko sta se ločila.

Vila, ki ima šest spalnic, sedem kopalnic, bazen, velik vrt in dih jemajoč pogled na Los Angeles in Tihi ocean, je bila zgrajena leta 1953. Taylorjeva in Wilding pa si je takrat, čeprav sta si jo nadvse želela, nista mogla privoščiti, zato jima je denar za nakup posodil njun filmski studio MGM. Kariera Taylorjeve je namreč (finančno) vzcvetela šele v sredini 50. let preteklega stoletja, ko se je poslovila od manj dobičkonosnih vlog in se prelevila v eno najbolj zaželenih zvezdnic.

Taylorjeva je na filmskem platnu zaslovela že kot otrok. V svoji karieri je igrala v več kot 50 filmih, oskarja pa je dobila za glavni vlogi v filmih Butterfield 8 in Kdo se boji Virginije Woolf?. Znane so tudi njene vloge v Mački na vroči pločevinasti strehi s Paulom Newmanom in Kleopatri z Richardom Burtonom, s katerim je bila tudi poročena.

Taylorjeva je pozornost zbujala z dih jemajočo lepoto, pa tudi z razburkanim zasebnim življenjem, saj se je poročila kar osemkrat.

Wilding in Taylorjeva, ki sta v vili živela s svojima dvema sinovoma, Michaelom in Christopherjem, sta vilo prodala ob ločitvi.

Vila pred 21 leti prodana za dva milijona dolarjev

Vila je od takrat zamenjala kar nekaj lastnikov, za nakup se je zanimala tudi Ingrid Bergman, trenutna lastnika pa sta vilo kupila pred 21 leti. Za vilo sta odštela dva milijona dolarjev in jo s pomočjo pri slavnih priljubljenega arhitekta Budda Holdna obnovila.

Vile sta se očitno po nekaj več kot dveh desetletjih naveličala in jo postavila na trg s pomočjo nepremičninske posrednice Joyce Rey, ki se je specializirala za prodajo luksuznih vil. Leta 2016 je tako prodajala tudi nekdanjo vilo nemškega pisatelja in Nobelovega nagrajenca Thomasa Manna v soseski Pacific Palisades v Los Angelesu. Vilo je za 13 milijonov dolarjev kupila nemška vlada in jo preuredila v rezidenco za mlade nemške štipendiste.

Want to live like Hollywood royalty? Elizabeth Taylor's 1950s Beverly Hills estate is now on the market for $15.9 million: https://t.co/wQLTxBqcBn pic.twitter.com/3fLSiruF0j — ForbesLife (@ForbesLife) July 13, 2018

Sa. J.