Na Ptuj vabi 600 kurentov, v Cerknico enajst novih Butalcev

Slovenija danes v znamenju pustnih povork

11. februar 2018 ob 08:47

Ptuj/Cerknica - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Slovenska mesta in kraje bodo preplavile pustne šeme. Kot običajno bo najbolj množično na Ptuju, kjer bo potekalo že 58. Kurentovanje. Velik obisk si obetajo tudi na Lavfariji v Cerknem in na Butalski veselici v Cerknici.

Na Ptuju se bo Kurentovanje začelo ob 13.00. Po starem mestnem jedru se bo po nekoliko spremenjeni trasi sprehodila tradicionalna etnografsko-karnevalska povorka s približno 2.500 udeleženci. V najstarejšem slovenskem mestu tudi zaradi napovedanih vsaj nekaj sončnih žarkov danes pričakujejo več 10.000 obiskovalcev, je poročal Danijel Poslek.

Za povorko je prijavljenih okoli 600 kurentov, veliko skupin bo prišlo iz drugih evropskih držav. Ne gre pa pozabiti dejstva, da so pomemben del ptujske povorke tudi praktično vsi okoliški kraji in vasi, kot so Markovci, Bukovci, Sodinci in drugi. Vsi ti naj bi na Ptuj privabili več deset tisoč obiskovalcev, med njimi - volilnemu letu seveda primerno tudi številne predstavnike državne politike.

Skupine iz 11 držav

Tudi letos se bodo predstavile nekatere tuje skupine, saj jih pričakujejo kar iz enajstih evropskih držav, med drugim iz Belgije, Bolgarije, Francije in vseh sosednjih držav. "To bo zagotovo največji prikaz z največjim številom gostujočih držav udeleženk v širšem, tudi evropskem prostoru," je dejal prvi mož Kurentovanja in podpredsednik Federacije evropskih karnevalskih mest (FECC) Branko Brumen.

Najstarejše slovensko mesto se od nedavnega ponaša z vpisom obhodov kurentov na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, zato se bo državna sekretarka na kulturnem ministrstvu Damjana Pečnik še pred povorko udeležila slavnostne predaje uradne listine.

Uršula, zmaj, Jezerok, ščuka in Butalci

Kakšno pustno na račun politike pripravljajo v Cerknici, kjer bo nekaj po 12.00 Butalska veselica, kot so poimenovali letošnji, že 43. karneval. Tudi tokrat se bodo v pustnem sprevodu zvrstile tradicionalne velike figure s pramaterjo Uršulo in ščuko velikanko na čelu, z zmajem Jezerkom in drugimi priljubljenimi liki, ki se jim bodo pridružile še gostujoče maske od drugod, je poročal Marko Škrlj.

Pust se je letos začel na praznik - ne samo butalski, ampak kar na državni, končal pa se bo na dan zaljubljencev, tako da nam bo še takrat toplo pri srcu. Če ni denarja, so pa bitkojni. Če ni bitkojnov, so pa bitkrave. Kdor nima nič od tega, ima pa vsaj reference, kar je tudi zanimiva kriptovaluta. To je le nekaj domislic, s katerimi cerkniški organizatorji vabijo na karneval, ki se bo kot vsako leto začel točno okoli 12.32, v povorki pa bo kar 11 novih butalskih glav. Skupno bo nastopilo 1.200 ljudi.

Tudi drugod po Sloveniji

V Cerknem bodo laufarji obsodili Pusta za vse slabo v preteklem letu. Godlarji pripravljajo pustovanje v Šenčurju, v Pomurju bo Fašenk v Lotmerki, v Kostanjevici na Krki pa tradicionalna Šelmarija. Množični pustni karnevali bodo še v Portorožu, Slovenj Gradcu, Tržiču, v Morskem pri Kanalu in na Viru, pustni sprehod pa pripravljajo na Bledu.

Zaradi pustnih povork bo nekaj cest zaprtih, ponekod pa bo promet oviran.

A. P. J.