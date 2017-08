Na Ptuju bodo skočili v čas, ko je vladal cesar Trajan

Začenjajo se X. Rimske igre

17. avgust 2017 ob 10:50

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Ptuj se za nekaj dni znova spreminja v rimski Poetovio, saj bo več kot 800 udeležencev iz šestih držav predstavilo življenje in običaje v starem Rimu.

Do nedelje bodo ptujske ulice in trge zasedli gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi Rimljani. S prireditvijo, ki jo že deseto leto predstavlja lokalno društvo Poetovio LXIX, obujajo spomine na čase pred 2000 leti, ko je bil Ptuj oziroma Poetovio mogočno mesto – sprva vojaška postojanka, pozneje pomembno trgovsko in obrtno mesto.

X. Rimske igre se bodo začele z odprtjem Rimskega kampa Poetovio na Štukih, kjer so postavili velik tabor, naslednji dan pa bo tam velika večerna zabava. V soboto ob 11. uri bo ptujske mestne ulice z osrednjim dogajanjem na mestni tržnici in pred Orfejevim spomenikom zasedla veličastna povorka, v nedeljo pa bo dogajanje namenjeno predvsem družinam in otroškim delavnicam. Organizatorji tudi letos pripravljajo tridnevni otroški rimski tabor, kjer se bodo otroci lahko zabavali kot pravi Rimljani.

Obiskovalci Rimskih iger bodo lahko poskusili tudi rimske jedi in pijače ter se tudi sami preoblekli v stare Rimljane.

Po besedah predsednika društva Andreja Klasinca bo letošnje dogajanje potekalo v času pod okriljem cesarja Trajana, saj ravno letos mineva 1900 let od njegove smrti. "On je bil zelo pomemben za rimski razvoj Ptuja, saj je leta 103 Poetovio dobil njegovo cesarsko ime in se v času pod njegovo vladavino tudi najbolj razvil."

P. B.