Na samovozeče avtomobile bomo morali počakati vsaj do leta 2026

Fordovo pogled na avtonomno vožnjo

10. april 2017 ob 07:03

MMC RTV SLO

Pri Fordu menijo, da bomo morali na popolnoma avtonomne avtomobile počakati nekoliko dlje, kot obljubljajo nekateri proizvajalci. Ameriški proizvajalec razvija samovozeče vozilo četrte stopnje, ki ne potrebuje volana in pedal in bo pripravljen za namene deljene uporabe leta 2021.

Toda drugi mož Fordovega oddelka za razvoj in napredni inženiring, Ken Washington, je v izjavi za Autonews povedal, da bodo ta vozila posameznim uporabnikom na voljo šele pet po začetni uvedbi v flotah za deljeno uporabo. Ta napoved je še bolj konservativna od tiste, ki jo je podal predsednik Fordove uprave, Mark Fields, ko je dejal, da bodo samovozeči avtomobili nared leta 2025.

Washington je dejal, da je težko napovedati, s kakšnim korakom se bo tehnologija razvijala, ter da njihov pristop treunto predvideva postopno uvajanje novih ravni.

Ne glede na to Washington meni, da bodo samovozeči avtomobili nedvomno postali resničnost.Dodal je še, da to ni raziskovalni projekt, temveč nekaj, kar bodo pri Fordu uresničili in enako bodo storili drugi.

Ključna sodelovanja

Ford bo zagonskemu tehnološkemu podjetju Argo Al v petih letih namenil milijardo dolarjev, obenem pa sodeluje tudi s podjetji, kot do Veloydne (proizvajalcem lidarjev), proizvajalcem 3D zemljevidov, Civil Maps, Niernberg Neuroscience ter s podjetjem za učenje strojev, SAIPS.

Fordov vodilni je še dodal, da računalniški razvoj zdaj omogoča stvari, ki so bile pred časom nedoumljive. Določena podjetja iz Silicijeve doline, kot so Uber, Lyft, Google in Apple prav tako sodelujejo v tej tekmi, a spoznavajo, da to ni tako preprosto, kot je morda bilo videti, ter da je lahko sodelovanje z avtomobilskim proizvajalcem zelo pomembno.

Martin Macarol