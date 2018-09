Na sejmu gramofonskih plošč: šarm, ki privablja stare in mlade

Vedno večja priljubljenost vinilk

8. september 2018 ob 15:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Biljardni hiši v Ljubljani so ta konec tedna biljardne palice pospravili v kot, krogle pa so na mizah nadomestili zaboji, polni vinilk. Sejem gramofonskih plošč je pod eno streho združil stare in mlade glasbene navdušence, ki lahko uživajo v brskanju za svojimi najljubšimi albumi.

"Poleg Slovencev svoje plošče tukaj prodajajo še zbiratelji iz Hrvaške, Srbije, Italije in Nemčije. Večinoma gre za ljubiteljske zbiratelje, nekateri med njimi so ob tudi lastniki prodajaln – tukaj je na primer tudi ponudnik iz znane beograjske prodajalne plošč Yugovinyl," je za MMC povedal organizator dogodka, zagrebški zbiratelj plošč Darko Mikulec in ob tem poudaril, da gre bolj za druženje in uživanje ob glasbi kot za posel.

"To je moja stara ljubezen, spomnim se, ko sem v sedemdesetih letih prvič obiskal prodajalno Jugoton v Zagrebu. Imel sem 12 let in ko sem se vrnil domov, sem rekel: 'Mama, ko bom velik, bom zbiratelj in prodajalec gramofonskih plošč.' Mama se s tem ni strinjala in je odvrnila, da bom pravnik ali ekonomist. Tako se je tudi zgodilo, sem namreč diplomirani ekonomist, vendar pa sem hkrati tudi zbiratelj in prodajalec vinilk," nam je svoje začetke razložil Mikulec, ki ima danes v zasebni zbirki okrog pet tisoč plošč.

Na vprašanje, ali mu je katera izmed njih še posebej pri srcu, je po premisleku odgovoril: "Gre za ploščo, ki sama po sebi ni nič posebnega, na spletu ni draga, zame pa ima neprecenljivo vrednost, saj gre za album moje najljubše skupine Fairport Convention. To je angleški folk-rock bend, ki je igral v sedemdesetih. Gre za promocijsko izdajo njihovega albuma, s fotografijami takratne zasedbe in njihovimi podpisi. Na Dunaju sem za to ploščo lani odštel tri evre, zame pa je neprecenljiva."

Od enega do nekaj sto evrov

Cene gramofonskih plošč na sejmu imajo zelo širok razpon. Gibljejo se od enega evra za single pa vse do nekaj sto evrov, za najbolj iskane primerke. Za povprečno vinilko je sicer treba odšteti okoli 20 evrov.

O tem, kaj gre najbolj v promet, smo povprašali Romana, enega izmed prodajalcev na sejmu. "Tisti, ki se ne ukvarjajo resno z zbirateljstvom, vedno iščejo plošče enih in istih skupin – The Beatles, Pynk Floyd, Iron Maiden ... Nekoliko bizarno pa je, da se povpraševanje po določenih izvajalcih dvigne kmalu po njihovi smrti. Zadnji dve leti je tako zelo veliko povpraševanje po Davidu Bowieju, ki ga pred leti ni kupoval skoraj nihče," nam je razložil Roman.

Kaj pa med zbiratelji? "Obstajajo žanri, ki so med zbiratelji posebej priljubljeni, takšen je na primer psihedelični folk ali acid folk. Sicer pa je hard rock iz sedemdesetih in osemdesetih ena izmed takšnih zvrsti, ki je vedno popularna," je povedal zbiratelj, ki se temu konjičku posveča že zelo dolgo.

Zanimalo nas je še, kaj so tisti dejavniki, ki vplivajo na ceno posameznih plošč. "Na ceno plošče v glavnem vplivajo trije dejavniki: iskanost, izdaja – najbolj so seveda cenjene prve izdaje albumov – in ohranjenost, ki je ključna. Ker gre za rabljene plošče, se posebej ceni to, v kakšni 'kondiciji' so," nam je pojasnil Roman.

Drugi preporod gramofonskih plošč

Že v prvih urah po odprtju sejma, ki bo sicer potekal tudi jutri, je po zabojih, napolnjenih z gramofonskimi ploščami, neutrudno brskalo na desetine parov rok. Drugi obiskovalci so si ogledovali teren ali pa se v sproščenem vzdušju pogovarjali – večinoma o glasbi, seveda.

"V veliko veselje mi je, da se na takšnih sejmih zbira vse več ljudi," je med pogovorom povedal organizator Darko Mikulec. Kot nam je razložil, smo trenutno v drugi fazi preporoda trga gramofonskih plošč. V devetdesetih letih je proizvodnja gramofonskih plošč zaradi slabe prodaje zastala. Čez nekaj let so se zato po celotni Evropi začeli pojavljati sejmi rabljenih plošč, s katerimi so ljubitelji tovrstnega formata želeli nadoknaditi pomanjkanje ponudbe v trgovinah. To je bila prva faza vrnitve vinila na trg.

Druga faza pa poteka zdaj, zadnjih deset let, ko so se plošče spet vrnile v proizvodnjo in ko vsak večji album izide v elektronski obliki, na zgoščenki in tudi na gramofonski plošči. "Nova generacija mladih je začela kupovati plošče, tudi številni DJ-ji so začeli vrteti na plošče. Vinilke so se na trg vrnile po celem svetu, prodaja novih vinilk pa neizmerno raste," nam je povedal Mikulec.

Takšnih sejmov, kot je ta v Biljardni hiši v Ljubljani, je vedno več tudi pri nas. "Ti dogodki imajo neki šarm. Starejši ob brskanju med vinilkami obujajo spomine, mlajši pa so navdušeni, ko v rokah držijo plošče, ki so starejše od njihovih staršev," je na koncu pogovora povedal Mikulec, ki je prepričan, da ljubezen do gramofonskih plošč še dolgo ne bo ugasnila.

Nekaj utrinkov s sejma si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.

Miha Zavrtanik