Na seznamu največjih glasbenih zaslužkarjev prevladujejo moški izvajalci

Največ so v lani zaslužili člani zasedbe U2

24. julij 2018 ob 18:18

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Na vrh seznama največjih glasbenih zaslužkarjev lanskega leta, ki ga je objavila revija Billboard, se je zavihtela skupina U2. Med ženskimi izvajalkami se je najviše uvrstila ikonična Lady Gaga.

Na bančne račune irskih rokerjev je v preteklem letu "steklo" 54,4 milijona dolarjev, predvsem po zaslugi svetovne turneje, s katero so zaznamovali 30-letnico izida svojega najbolj vplivnega albuma The Joshua Tree.

Na drugo mesto glasbenih zaslužkarjev se je z 52,2 milijona dolarjev uvrstil pevec kantrija Garth Brooks, ki se je leta 2014 po upokojitvi vrnil na koncertne odre, tretje mesto pa je pripadlo metalski skupini Metallica, ki je lani zaslužila 43,2 milijona dolarjev. Četrti na lestvici je Bruno Mars, peti pa pevec romantičnih balad Ed Sheeran.

Od ženskih izvajalk je najviše na lestvici, na šestem mestu, Lady Gaga, sledijo pa ji Billy Joel, Guns N' Roses, Roger Waters in zasedba Coldplay.

Celine Dion je zasedla 26. mesto, 30. pa Britney Spears. Ariani Grande, ki se je uvrstila na 42. mesto, sledi Janet Jackson na 43. mestu.



Med raperji na 13. mestu prednjači Pulitzerjev nagrajenec Kendrick Lamar, Jay-Z pa (presenetljivo) zaseda "šele" 18. mesto.

Prodaja albumov stagnira, popularnejše so spletne "pretočnice"

Billboardova lestvica največjih glasbenih zaslužkarjev upošteva prihodke od prodaje singlov in albumov, predvajanja ter zaslužek s turnej in drugih nastopov.

Po pisanju revije Billboard v zadnjih letih – ko je prodaja albumov začela stagnirati, vse bolj pa so postale aktualne spletna okolja za pretakanje vsebin – glasbenikom največ denarja prinesejo turneje. Te predstavljajo skoraj 80 odstotkov prihodkov glasbenikov na letošnjem seznamu 50 največjih zaslužkarjev v glasbeni industriji.

Le dva glasbenika, ki lani nista bila na turneji, sta se po navedbah AFP-ja znašla na tej lestvici – Drake na 37. mestu, ki kraljuje na spletnih platformah Apple Music in Spotify, ter Taylor Swift na 48. mestu, ki je največ denarja zaslužila na račun prodaje albumov.

K. Ši.