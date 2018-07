Na Sotočju se začenja festival za ljubitelje reggaeja

Letos festival Overjam en mesec prej

10. julij 2018 ob 09:58

Tolmin - MMC RTV SLO, STA

V Tolminu se začenja festival Overjam, ki bo letos izjemoma potekal mesec dni prej kot v prejšnjih letih, na njegovih odrih pa se bo do 15. julija zvrstilo več kot 50 nastopajočih, med njimi prvič v Sloveniji tudi Ziggy Marley.

Poleg njega so organizatorji med nastopajoče na glavnem odru povabili še izvajalce, kot so Mack B, Mellow Mood, New Kingston, Brain Holidays, Protoje in domači Siti hlapci, sicer pa bo festivalsko dogajanje postavljeno na štirih odrih.

Najstarejši sin legendarnega glasbenika Boba Marleyja, sicer eden vodilnih ustvarjalcev reggaeja, bo zbrane zabaval v četrtek, 12. julija. V svoji karieri je dobil osem grammyjev, odraščanje ob slavnem očetu pa je imelo nanj velik vpliv – po nekaj otroških glasbenih sestavih je leta 1979 pri 11 letih ustanovil The Melody Makers.

Zasedba je v prihodnjih letih izoblikovala svoj zvok, s tem pa se je tudi oddaljil od očetove zapuščine. Devet let po ustanovitvi so javnosti predstavili album Conscious Party, sicer tretjega po vrsti, a prvega s tako močno mednarodno prepoznavnostjo, na katerem sta tudi uspešnici Tomorrow People in Tumblin' Down – zanj je skupina prejela prestižno glasbeno nagrado grammy.



Skupaj so delovali do leta 2003, potem pa se je Ziggy podal na samostojno glasbeno pot, ki jo je ovenčal z grammyji za albume Love is my Religion, Ziggy Marley in Concert, Fly Rasta in Ziggy Marley, zbirki pa je dodal še več nagrad za ustvarjanje glasbe za otroke.

V Slovenijo prihaja ob izdaji najnovejšega albuma Rebellion Rises, a na koncertu ne bodo manjkale niti starejše uspešnice.

Poleg premika termina festivala letošnji Overjam ponuja še nekaj novosti: na Sotočju bodo nastopili sound systemi in selektorji, festival pa bo v polnem pogonu od četrtka do sobote. Ob glasbenem delu bo potekalo tudi obfestivalsko dogajanje z ogromno delavnicami, animacijsko-ustvarjalnim programom Overjam4Kidz in izobraževalnim programom Overjam Univerze.

P. B.