Na spletu se je pojavil še neobjavljen posnetek Amy Winehouse

Posnetek je objavil eden izmed soustvarjalcev skladbe

4. marec 2018 ob 11:18

London - MMC RTV SLO

Na spletu se je pojavil demo posnetek ene izmed pesmi Amy Winehouse, ki je nastal, ko je bila stara rosnih 17 let. Oboževalci britanske pevke globokega glasu so skladbo sprejeli z navdušenjem, hkrati pa so se znova spomnili prezgodnje smrti glasbenice, ki si slave ni želela.

Večino demo posnetkov, ki jih je za svojo tretjo ploščo posnela Amy Winehouse, je vodja založbe Universal Music David Joseph uničil. Dejal je, da se mu je zdela takšna odločitev edina moralna, ker ni želel, da bi material izdali s popravki, saj tega ne more storiti nihče drug kot Amy. S svojim dejanjem se je uprl praksi številnih založb, ki po smrti znanih glasbenikov služijo veliko denarja s posmrtno objavo še neizdanih posnetkov.

Kljub temu pa se je na priljubljeni spletni strani za izmenjavo videoposnetkov z YouTuba nedavno pojavil demo posnetek pesmi My Own Way, ki ga je pevka ustvarila skupaj z glasbenikom Gilom Cangom in skladateljem Jamesom McMillanom. Posnetek je nastal pred tem, ko je Amy zaslovela.

Na posnetek so pozabili

McMillan, ki se je zaradi vrhunskega dela že znašel med nominiranci za nagrado grammy, je za britanske medije povedal, da so pesem posneli 10. septembra 2001, torej le dan pred tragičnimi terorističnimi napadi 11. septembra v ZDA. Pojasnil je, da so zaradi grozot, ki so se zgodile dan po snemanju, na posnetek nekoliko pozabili, pozneje pa se k njegovi predelavi in objavi niso vrnili.

"Med petjem je zvenela neverjetno, fleksibilno in naravno. A bila je samo preprosto londonsko dekle," je še dodal McMillan.

Na spletu je posnetek objavil Gil Cang in ob objavi dodal, da jih je Amy s svojim glasom vedno znova osupnila. "O objavi posnetka sem razmišljal več let. Zavedal sem se, da si ga zaslužijo slišati vsi," je še povedal.

Zastrupila se je z alkoholom

Amy je zaradi zastrupitve z alkoholom umrla leta 2011. Zaradi njenega izjemnega vokala so jo mnogi primerjali z Nino Simone in Billie Holiday.

Njen prvi album z naslovom Frank je izšel leta 2003, pod katerega se je podpisala kot soavtorica. Album so kritiki lepo sprejeli, prodan pa je bil v več kot dveh milijonih izvodov. Leta 2006 je izšel njen drugi album Back to Black, ki je bil nagrajen s šestimi nominacijami in nato s petimi nagradami grammy.

Velikemu uspehu albuma je sledila poroka s pomočnikom pri videoprodukciji Blakom Fielderjem-Civilom, ki je pomenila začetek dvoletnega viharnega zakona, ki so ga zaznamovale ostre besede in droge.

K. Ši.