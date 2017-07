Na švicarskem ledeniku 75 let po izginotju našli trupli para

Otroci presrečni, ker ju bodo lahko končno spodobno pokopali

18. julij 2017 ob 20:38

Zürich - MMC RTV SLO/STA

Na ledeniku na jugu Švice so našli povsem ohranjeni trupli. Šlo naj bi za švicarski par, ki je izginil pred 75 leti, njuni otroci pa so ju iskali vse življenje.

Trupli je našel eden izmed zaposlenih v smučarskem središču Glacier 3000 v masivu Diablerets na jugu Švice, poročanje švicarskega časopisa Le Matin povzema francoska tiskovna agencija AFP.

"Gre za moškega in žensko, oblečena v oblačila iz obdobja zadnje svetovne vojne," je povedal direktor središča Bernard Tschannen. "Led ju je povsem zaščitil, njuni predmeti pa so popolnoma nedotaknjeni," je dodal. Na 2615 metrih nadmorske višine so ob moškem in ženski, ki sta bila drug ob drugem, našli tudi nahrbtnika, steklenico, knjigo in uro.

"Verjetno sta padla v razpoko v ledeniku," je še pojasnil Tschannen in dodal, da sta se njuni trupli pojavili ob tajanju ledenika Tsanfleuron.

S pašnikov se nista nikoli vrnila

Z analizo DNK nameravajo potrditi identiteti trupel, vendar pa je 79-letna Marceline Dumoulin prepričana, da gre za njena starša, ki so ju pogrešali od 15. avgusta 1942. 40-letni čevljar Marcelin in njegova 37-letna žena Francine sta živino gnala na pašo, vendar pa se nista vrnila.

Po dveh mesecih neuspešnega iskanja so njunih sedem otrok dali v rejniške družine. "Vse svoje življenje ju iščemo brez premora. Nikoli nismo mislili, da jima bomo lahko pripravili pogreb, kakršnega si zaslužita," je za Le Matin še povedala hči, ki je bila ob izginotju staršev stara štiri leta.

