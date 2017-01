Na testih Euro NCAP volvo S90 in V90 odlična, ford mustang popolnoma pogrnil

27. januar 2017 ob 08:07

Bruselj - MMC RTV SLO

Volvova limuzina in karavan iz nove serije 90 sta dosegla pet zvezdic in se uvrstila med tri najvarnejše avtomobile v zgodovini testov Euro NCAP, ford mustang pa si je zaradi seštevka pomanjkljivosti prislužil le dve.

Po odličnih rezultatih modela XC90, ki je kot prvi avtomobil na svetu dosegel največje možno število točk za samodejno zaviranje v sili primeru naleta, sta modela S90 in V90 sedaj osvojila tudi vseh šest točk za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev.

Sistem je serijsko vgrajen pri vseh različicah, pri združenju Euro NCAP pa so ga preizkusili v treh različnih okoliščinah. Pri prvih dveh so simulirali situacijo, ko odrasel pešec priteče pred avtomobil z desne oziroma leve strani, pri drugi pa primer, ko se otrok nahaja med dvema parkiranima avtomobiloma in priteče pred avtomobil z desne strani. V vseh treh primerih sta se avtomobila odrezala odlično.

Oba modela sta serijsko opremljena tudi s sistemoma za samodejno uravnavanje hitrosti ter sistemom za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu. Z naštetim sta dosegla najboljši rezultat izmed vseh avtomobilov, ki jih je združenje Euro NCAP testiralo v lanskem letu, ter poskrbela, da so vsi trije najbolje ocenjeni avtomobili do sedaj, Volvovi.

Mustang šokantno

Povsem drugače pa se je odrezal ameriški mišičnjak ford mustang, ki je z novo generacijo prvič uradno na prodaj tudi v Evropi. Ta je dosegel zelo slabe rezultate tako za varnost odraslih potnikov kot za varnost otrok, porazno končno oceno pa je zapečatila odsotnost varnostnih sistemov, ki so na voljo pri večini modelov na evropskem trgu.

Mustang na stari celini namreč ni opremljen z določenimi varnostnimi pripomočki, ki so na voljo ameriškim kupcem. Tako za razliko od modelov, ki so na prodaj čez lužo, nima sistema za opozarjanje na nevarnost naleta in sistema za samodejno zaviranje v sili.

Večje težave so zabeležili pri čelnem trku, pri katerem je prišlo do poškodb zaradi nezadostne napihnjenosti zračnih blazin. Zaradi odsotnosti zategovalnikov varnostnih pasov v drugi vrsti, lahko potniki zdrsnejo pod pas, pri čemer obstaja nevarnost poškodb prsnega koša. Pri bočnem trku pa je prišlo do poškodbe glave lutke, ki predstavlja 10-letnega otroka.

Ford ob tem zagotavlja, da bo prenovljeni mustang serijsko opremljen s sistemom za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev ter s sistemom za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, pri čemer pri združenju Euro NCAP menijo, da bodo za občutno boljši rezultat morda potrebne temeljitejše izboljšave.

