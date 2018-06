Na zabavi tudi 30 prostitutk - "To je tveganje, ko imajo nogometaši prost dan"

Nogometaši ne bodo kaznovani

6. junij 2018 ob 09:52

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO, STA

Mehika se v teh dneh ukvarja z zabavo nogometašev pred odhodom na svetovno prvenstvo v Rusijo, na katero je bilo povabljenih tudi 30 prostitutk.

Kot poročajo mehiški mediji, si je devet nogometašev prejšnjo soboto po zmagi nad Škotsko z 1:0 na stadionu Aztekov privoščilo zasebno zabavo, na kateri je bilo tudi kar 30 plačljivih spremljevalk. Televizija je objavila tudi več fotografij nogometašev, ki so prišli na zabavo.

Iz nogometne zveze so sporočili, da zaradi tega ne nameravajo sprožiti postopka proti reprezentantom, saj so imeli zabavo v prostem času. Generalni sekretar Guillermo Cantu je ob tem dodal, da nogometaši "niso zamudili treninga in seveda ne bodo kaznovani". "Prost dan je prost dan in to so tveganja, katerim so izpostavljeni v prostem času," je še dejal Cantu.

Med udeleženci zabave so bili vratar Guillermo Ochoa, napadalec Benfice Raul Jimenez, nogometaša Los Angeles Galaxy Jonathan in Giovani dos Santos ter branilec Salcedo in vezni igralec Marco Fabian, oba igralca Eintracht iz Frankfurta.

Nogometaši so sicer že v Köbenhavnu, kjer bodo v soboto z Dansko odigrali zadnjo pripravljalno tekmo za SP.

Samo posnemali svoje predhodnike

Sicer pa afera za Mehiko ni nič novega. Septembra leta 2010 so se mehiški reprezentanti odločili za podobno zabavo po tekmi v Monterreyu. Takrat so bili vsi udeleženci denarno kaznovani, branilec Efrain Juarez in napadalec Carlos Vela pa sta dobila celo polletno prepoved igranja za izbrano vrsto.

Junija leta 2011 so si mehiški reprezentanti pred potjo na pokal Amerike v Argentino privoščili plačljive lepotice v Quitu v Ekvadorju. Kazen je bila enaka - denarne kazni in polletni reprezentančni suspenz.

A. P. J.