Nabodalca iz telečjih jeter in šparglji v ovoju pikantne slanine

Ideje za prvomajske piknike

29. april 2017 ob 14:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za nabodalca telečjih jeter: 40 dag telečjih jeter, 12 češnjevih paradižnikov, 1 paprika, 1 bučka, olje.



Sestavine za marinado: 2 žlici olja, 1 žlica medu, 1 strok sesekljanega česna, 2 žlici balzamičnega kisa, majaron, malo čilija, sol, poper.

Telečja jetrca očistimo žilic in mrene. Zelenjavo narežemo na enakomerne koščke. Na nabodala nabadamo izmenično meso in zelenjavo. Ko se popečejo z ene strani, jih obrnemo in namažemo z marinado.

Sestavine za šparglje v ovoju pikantne slanine: 12 špargljev, 12 rezin pikantne hrbtne slanine, 5 dag masla.

Slanino ovijemo okrog špargljev in jih popečemo na maslu.

T. K. B., Lojze Čop (Dobro jutro)