Nad London prihaja balon v obliki jeznega dojenčka Trumpa

Balon je odobril londonski župan

6. julij 2018 ob 12:17

London - MMC RTV SLO, STA

Ko bo predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump 13. julija obiskal London, bo – kot je odobril tamkajšnji župan Sadiq Khan – mesto obletaval poseben šest metrov velik balon v obliki jeznega dojenčka Trumpa.

Za balon se je zavzelo okoli 100.000 podpisnikov peticije, ki so prepričali tudi londonskega župana, da je na koncu dal zeleno luč, je poročala spletna stran CNN. Khan si je v preteklosti že izmenjal nekaj ostrih tvitov in izjav s predsednikom ZDA, ko je ta zavajal ameriško javnost glede terorizma v britanski prestolnici. Lebdenje balona nad parlamentom sovpada s protesti, ki bodo pričakali ameriškega predsednika.

"Župan podpira pravico do mirnih protestov in razume, da lahko ti potekajo v različnih oblikah," so sporočili iz županovega urada. Draženje Trumpa z balonom oranžne barve, ki bo privezan na tla in se ne bo smel dvigniti višje od 30 metrov, bo menda stalo 16.000 funtov. Lebdel bo sicer le od 9.30 do 11.30 na dan obiska.

Aktivist Leo Murray je za televizijo Sky News povedal, da gre za obscenega kloniranega mutanta predsednika ZDA, ki bo svetu pokazal veliko ogledalo resnice.

K. K.