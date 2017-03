Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nadevani lignji z lososom in pango. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nadevani lignji z lososom in pango

Namesto jadranskih lignjev lahko uporabite tudi manjše lignje

1. marec 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Potrebujemo: 2 večja jadranska lignja, 12 dag lososa, 12 dag pange, 2 beljaka, 2 rumena korena, 2 korenčka, malo soli, malo popra, 5 dag kisle smetane, malo muškatnega oreščka, olivno olje.

Lignja očistimo in speremo pod hladno vodo. Lososa solimo, popramo, dodamo 1 beljak, pretresemo v mešalnik in zdrobimo. Enako ponovimo s pango. Obe masi naložimo v dresirno vrečko in nadevamo lignja. Korenje olupimo, narežemo na kolobarje, skuhamo v slani vodi in kuhanega pretlačimo v pire. Dodamo kislo smetano, muškatni orešček in poper. Por operemo, narežemo, prepražimo na olivnem olju in začinimo.



Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si.

D. S., recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)