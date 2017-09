Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo 12 svežih šampinjonov. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nadevani šampinjoni s slanino, sirom in bučko

Recept Lojzeta Čopa

11. september 2017 ob 09:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: 12 svežih šampinjonov, 10 dag bučk, 10 dag slanine, strok česna, drobnjak, 1 jajce, olje, sol, poper, 8 dag ribanega sira.

Šampinjonom odstranimo stebla in klobučke postavimo na pekač, ki smo ga oblekli s peki papirjem. Na deski sesekljamo bučko, česen in drobnjak ter na majhne kocke narežemo slanino. Naribamo sir, nato vse sestavine stresemo v skledo, jim dodamo malo soli in popra, nanje ubijemo jajce in vse skupaj premešamo.

Z maso nadevamo šampinjonove klobuke, ki jih zatem pokapamo z olivnim oljem in jih 12-15 min pečemo v ogreti pečici na 230 °C.

D. S., recept Lojzeta Čopa (oddaja Dobro jutro)