Nagradna igra: V Poreč na koncert Siddharte in Big Foot Mame

Čas imate do torka

12. april 2017 ob 10:41

Prvomajski prazniki kar kličejo po morskih počitnicah in zabavi. Če bi radi brezplačno v Poreču uživali v skupnem koncertu Siddharte in Big Foot Mame, sodelujte v MMC-jevi nagradni igri!

Največja potovalna agencija za mlade Collegium 13. leto zapored med 28. aprilom in drugim majem prireja prvomajski morski "odklop" v Poreču-Lanterni, na katerem bo vrhunec festivala istočasni nastop slovenskih skupin Siddharta in Big Foot Mama, ki si bosta delili isti oder. V apartmajskem naselju Lanterna, kjer bo več kot 3.000 enako mislečih žurerjev, bo v sklopu festivala sedem različnih lokacij za zabavo.

Tla Poreča bodo tresli še Jelena Rozga, Ivan Zak, Mambo Kings, Kingston, Mahmut Orhan, Mike Vale, Blubird in drugi.

MMC v sodelovanju z organizatorjem ponuja tri štiridnevne party-zapestnice, ki bodo srečnežem omogočale vstop na vse štiri nočne dogodke. Vaše so lahko, če pravilno odgovorite na spodaj zastavljeno nagradno vprašanje in imate nato srečo pri žrebu.

Nagradno vprašanje: Kdaj sta Siddharta in Big Foot Mama že imeli skupni koncert? Odgovore pošljite na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si, zraven pripišite svoj naslov in telefonsko številko. Nagradna igra traja do torka, 18. aprila, do 12.00. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni po elektronski pošti.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

