Nagradna igra: Vam je do smeha? Z MMC-jem na festival Panč

Podelili bomo kar deset vstopnic

16. avgust 2017 ob 09:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prihodnji teden bo na Ljubljanskem gradu potekal že 10. festival stand-upa Punč, ki prinaša 33 komikov, pet tematskih večerov in največji slovenski "Comedy Roast Battle". Sodelujte in si priborite brezplačni vstopnici za večer po vaši izbiri.

Tin Vodopivec in Andrej Težak Tešky, očeta osrednjega slovenskega stand-up festivala, ki Panč s sodelavci pripravljata že desetletje, bosta tudi to poletje "začinila" z odmerkom stand-up komedije nad Ljubljano. Grajsko dvorišče bo tako med 22. in 26. avgustom gostilo pet tematskih večerov, ki jih bo soustvarilo več kot trideset izbranih domačih, regionalnih in tujih komikov.

Prvi dan festivala, v torek, bo Panč prvič gostil eno mlajših stand-up disciplin, "Comedy Roast Battle" oziroma kratke spopade v "prcanju" po turnirskem sistemu na izločanje. Sredin British Comedy Night bodo stkali mednarodni gostje, četrtek pa je rezerviran za Yugo Mix z izbranimi regionalnimi šaljivci. Petkovih 10 komikov za 10 let Panča prinaša revijo pionirjev, ki so stkali premierni festival. To so Andrej Težak Tešky, Boštjan Gorenc-Pižama, Domagoj Pintarić, Klemen Bučan, Klemen Mauhler, Lucija Ćirović, Miki Bubulj, Mladen Pahović, Perica Jerković in Tin Vodopivec. Soboto pa so naslovili Slovenski večer komedije, saj bodo na oder stopili Boris Kobal, Jan Kreuzer, Martina Ipša, Stefan Šumanac in Vid Valič.

MMC v sodelovanju z organizatorjem podeljuje petkrat po dve vstopnici za festival Panč. Vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na spodaj zastavljeno vprašanje: Kateri je vaš najljubši slovenski in kateri tuji stand-up komik? Vaše odgovore sprejemamo na naslovu mmc-nagrade@rtvslo.si. V elektronskem sporočilu poleg odgovora napišite svoje ime in priimek ter obvezno tudi, za kateri večer festivala Panč želite vstopnici. Nagradna igra bo trajala do sobote, 19. avgusta, do 12.00.

A. P. J.