Nagradna igra: Vstopnici in srečanje s skupino Scorpions

Na glasbenem prizorišču so že 50 let

27. oktober 2017 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

5. decembra bo v Sloveniji odmevala zimzelena Wind of Change, saj v Areno Stožice prihaja zasedba Scorpions. Na MMC-ju iščemo dva srečneža, ki se bosta s člani skupine lahko srečala in uživala na koncertu.

Podarjamo torej dve "Meet & Greet vstopnici" za srečanje z legendarno nemško rockskupino, ki decembra prvič prihaja k nam. Slovenski oboževalci skupine bodo tako lahko poleg uspešnice Wind of Change končno lahko v živo slišali tudi druge uspešnice, kot so Rocking Like A Hurricane, Still Loving You, Send Me an Angel in mnoge druge. Obetajo se "catwalk oder", ki bo obiskovalcem omogočil, da bodo koncert videli od blizu, razkošna odrska produkcija in vizualno mogočen rockspektakel, ki je navdušil že v okviru svetovne turneje Return to Forever, s katero so Scorpions pred slabima dvema letoma obeležili 50. obletnico svojega delovanja. Svojim oboževalcem so že takrat sporočili, da se še ne nameravajo ustaviti.

Skupino Scorpions je leta 1965 v Hannovru ustanovil njen kitarist Rudolf Schenker, vendar je v zatišju ostala skoraj štiri leta, vse dokler k sodelovanju ni povabil svojega mlajšega brata Michaela in pevca Klausa Meineja, ki skupaj z ustanoviteljem še danes tvori najtrdoživejši del zasedbe. Zadnjo zamenjavo so Scorpions doživeli prav pred kratkim, ko se jim je pridružil nekdanji bobnar skupine Motorhead, Mikkey Dee.

NAGRADNA IGRA! MMC v sodelovanju z organizatorjem podeljuje dve "Meet & Greet" vstopnici za koncert skupine Scorpions. Vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na spodaj zastavljeno vprašanje: O čem govori besedilo uspešnice Wind of Change? Vaše odgovore sprejemamo na naslovu mmc-nagrade@rtvslo.si. V elektronskem sporočilu poleg odgovora napišite svoje ime in priimek, naslov in telefonsko številko. Nagradna igra bo trajala do četrtka, 2. novembra, do 12.00.



Prvo ploščo Lonesome Crow so Scorpions izdali daljnega leta 1972, veliki komercialni uspeh pa doživeli na začetku osemdesetih let, ko je izšla plošča Love At First Sting (1984) z uspešnicama Rocking Like A Hurricane in Still Loving You. Vendar so se v kolektivno zavest in v glasbeno zgodovino vpisali leta 1991 z albumom Crazy World in balado Wind of change, svojevrstno himno takratnih političnih sprememb v Evropi, ki pri mnogih še vedno sproža nostalgijo in navdušenje. Od takrat so izdali še sedem studijskih plošč (skupno osemnajst) in uspeli ohraniti trdno skupnost oboževalcev. Na svoji dolgoletni glasbeni poti so prodali več kot 100 milijonov plošč in pred polnimi koncertnimi dvoranami nastopali na vseh celinah sveta.

Scorpions v Slovenijo prihajajo v okviru svetovne turneje, ki so jo poimenovali po svojem najbolj uspešnem albumu - Crazy World. Pevec skupine Klaus Meine je o turneji, ki se bo jeseni začela čez lužo, povedal: "Ko smo ob koncu hladne vojne leta 1991 izdali album Crazy World, je bilo kljub napeti situaciji v zraku čutiti upanje in vero v mirnejšo prihodnost. Šestindvajset let pozneje se razmere še vedno zaostrujejo, svet je vsak dan bolj nor, zato je Crazy World primeren moto za našo prihajajočo turnejo. Zelo se veselimo, da bomo spet z vami."

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

A. P. J.