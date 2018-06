Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Festival Woodland dopolnjuje pestro poletno festivalsko dogajanje pri nas. Foto: Organizator Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na elektronski festival Woodland

7. julija v Pristavi nad Stično

20. junij 2018 ob 08:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsi ljubitelji (elektronske) glasbe se boste lahko 7. julija ohladili v osrčju narave, v Pristavi nad Stično, kjer bo potekal eden največjih festivalov z elektronsko glasbo v Sloveniji in širše - Woodland.



Festival Woodland se je v bližini Ivančne Gorice začel leta 2014, predtem se je odvijal le kot majhna zasebna zabava, na kateri so se praznovali rojstni dnevi. Letos, ko bo festival praznoval peti rojstni dan, se je že uveljavil kot edinstveni festival z unikatno lokacijo in izjemno energijo.



Prireditelji letos pričakujejo okoli 5.000 obiskovalcev, ki jih bodo zabavala priljubljena slovenska in svetovna imena elektronske glasbe, med njimi Italijana DJs From Mars in ruska didžejka Mari Ferrari pa tudi Vanillaz, Kosta Radman, Clay Clemens, SECRET DISCO, Kasnich Brothers, Dj Yoco, Brtinzz, Tim Urbanya, Damir Hoffman, Tea Vuckovic, Alex Ranerro in drugi. Na treh odrih se bo zvrstilo prek 20 didžejev, na voljo bo tudi kampiranje.

V sodelovanju z organizatorjem podarjamo štiri vstopnice za obisk festivala Woodland. Odgovorite na nagradno vprašanje: Katero leto zapored bo letos potekal festival elektronske glasbe Woodland?

a) Drugo

b) Tretje

c) Peto Odgovore pošljite na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si. Zraven pripišite svoj domači naslov, saj bodo nagrajenci vstopnice prejeli po pošti. Izžrebali bomo štiri srečneže. Nagradna igra traja do ponedeljka, 26. 6., do 10.00.



V preteklih letih so na festivalu Woodland že nastopili tudi DJ Umek, Mike Vale, Beltek, Matroda, Covellite in drugi.

