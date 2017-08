Nagradna igra: Z MMC-jem na festival bluesa MotörCity v Tolmin!

Od 24. do 27. avgusta kje drugje kot v Tolminu

1. avgust 2017 ob 08:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tolmin je postal slovensko središče poletnih festivalov. Festival MetalDays je že za nami, avgusta pa bo sotočje Soče in Tolminke gostilo še Punk Rock Holiday, Overjam International Reggae Festival in novinca, festival bluesa in rocka MotörCity, ki ga lahko brezplačno obiščete tudi vi.

Festival MotörCity bo v Slovenijo pripeljal priznana imena bluesovske glasbe, žanra, ki je vdahnil življenje večini današnje glasbe. V treh dneh, med 24. in 27. avgustom, se bo na dveh odrih festivala MotörCity zvrstilo ducat nastopajočih, ki bodo s seboj prinesli bogat zvok bluesa in blues rocka.

Prvi dan bodo nastopili slovenski blues rock band Emšo Blues Band, energični primorski Bluesback in blues trubadur Hans Theessink, ki bo na MotörCityju nastopil v duetu Terryjem Evansom, enim izmed največjih vokalov, bluz, soul in r&b .

V petek bo koncertni del festivala odprla heavy blues rock skupina Stray Train, ki po poletnih koncertih v Španiji in Nemčiji prihaja še v Tolmin. Za njimi bodo na oder stopili prvoligaši Prismojeni profesorji bluesa. Glavno ime drugega večera pa je nedvomno Chris Thomas King, kralj newyorškega bluesa. S svojo akustično kitaro in avtentičnostjo je prevzel občinstvo po vsem svetu in dosegel status enega od pomembnejših bluesovskih glasbenikov svoje generacije.

V soboto bodo na odru ob plaži z intimnim akustičnim projektom v izvedbi nenavadnih instrumentov nastopili Dan D. Baklo na glavnem odru bo nosil virtuoz na kitari Matt Schofield, eden od najboljših bluesovskih kitaristov vseh časov. Poleg njega bosta na odru stali dve skupini - nemški Henrik Freischlader Band, ki blues meša z soulom, džezom, rockom in funkom, in Sven Hammond.

Festival MotörCity pa bo imel še eno posebnost - starinski motocikel Blueberry Bomber, ki je nekoč ponosno nosil ime Honda GL 1000, in se na svet vrnil v novi podobi. Med obiskovalci s festivalsko vstopnico bo z žrebom namreč izbran nov lastnik tega motocikla.

