Nagradna igra: Z MMC-jem na festival MetalDays

Festival poteka med 23. in 29. julijem

11. julij 2017 ob 09:31

Tolmin - MMC RTV SLO

Čez dobra dva tedna se bo tolminsko Sotočje preobrazilo v prizorišče metalskih počitnic. Letošnji, že peti festival MetalDays bo potekal med 23. in 29. julijem, gostil pa bo kar nekaj odmevnih imen.

Na festivalskih odrih se bodo zvrstila velika imena metalske glasbe - od Marilyna Mansona, Amon Amarth, Opeth do mnogih manj odmevnih imen tega raznolikega glasbenega žanra.

V sodelovanju z organizatorjem podarjamo eno festivalsko vstopnico (s kampiranjem) za letošnji festival MetalDays. Vse, kar morate narediti, je, da pravilno odgovorite na spodaj zastavljeno vprašanje:

Kako je naslov zadnjega albuma zasedbe Marilyn Manson?

Vaše odgovore sprejemamo na elektronskem naslovu mmc-nagrade@rtvslo.si. V elektronskem sporočilu pa pripišite še svoje podatke (ime in priimek ter naslov). Nagradna igra bo trajala do petka, 14. julija, do 8. ure.



Organizatorji kot letošnjo novost izpostavljajo tretji oder, ki bo v celoti namenjen novim imenom metalske glasbe. Tako se bo glasbeni program na odru NewForces začel že dan pred uradnim začetkom festivala - 22. julija. Tudi dan pozneje bo glasba odmevala le iz tretjega odra, glavno dogajanje pa se bo začelo v ponedeljek, 24. julija.

Eno izmed največjih letošnijh glasbenih imen je zagotovo zasedba Marilyn Manson, ki je s svojo glasbo in zunajzemeljsko pojavo šokirala glasbeni svet v 90. letih prejšnjega stoletja in že takoj ob začetku kariere, predvsem z albumoma Antichrist Superstar in Mechanical Animals, dobila hkrati sloves antivzornikov mladini in skoraj kultne privržence.

Med več kot 110 nastopajočimi skupinami izstopajo še Doro, Iced Earth, Katatonia, Pain, Blues Pills, Bloodbath, Death Angel, Abbath, Shining, Loudness, Kadavar, Equilibrium, Sanctuary ...

Organizatorji pa tudi letos obljubljajo pestro obfestivalsko dogajanje. Obiskovalcem bodo vsako jutro na voljo joga, masaža in metalski fitnes, čez dan pa se bodo lahko preizkusili v slikanju ali se udeležili zabavnih športnih tekmovanj, kot so denimo odbojka v tangicah, badminton zgoraj brez, twister in mnoga druga.

