Nagradna igra: Z MMC-jem na festival MotörCity v Tolmin

Festivalske počitnice za ljubitelje bluesa in rocka

7. avgust 2018 ob 14:11

Tolmin - MMC RTV SLO

Idilična festivalska lokacija na Sotočju bo od 16. do 19. avgusta že drugič gostila festival MotörCity, na katerem bodo na svoj račun prišli ljubitelji rocka in bluesa.

Na prizorišču se bodo zvrstili Laurence Jones, Popa Chubby, Hamo & Tribute 2 Love, Stray Train, The Brew, The Bad Flowers, Sven Hammond, El Kachon, Stari pes in drugi.

Večina koncertov bo na glavnem odru, koncert skupine Hamo & Tribute 2 Love pa bo potekal v intimnejšem vzdušju na festivalski plaži.

Podarjamo dvakrat po eno vstopnico za festival MotörCity v Tolminu.

Če želite sodelovati v nagradni igri, pravilno odgovorite na vprašanje: Kateri po vrsti je tokratni festival MotörCity?

Odgovore lahko pošljete najpozneje do petka, 10. avgusta, do 13. ure, na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si. Srečna nagrajenca bosta obveščena po elektronski pošti.

.

MotörCity pa je, poleg nabora glasbe, ki jo ponuja, edinstven tudi zaradi nagradnega žrebanja, ki bo potekalo 18. avgusta. Letos bo srečni izžrebanec dobil motocikel Harley-Davidson Forty-Eight Anniversary. V žrebanju bodo sodelovali vsi kupci festivalske vstopnice in kupci enodnevne vstopnice za soboto.

Letošnja novost festivala je prost vstop za vse voznike mopedov, motociklov in starodobnikov. Organizatorji opozarjajo, da vozniki z brezplačno vstopnico ne sodelujejo v žrebu za glavno festivalsko nagrado. Če želi voznik, ki je prejel brezplačno vstopnico, sodelovati v žrebu, mora svojo vstopnico kupiti, v vsakem primeru pa morajo vstopnico kupiti njihovi sopotniki na motorjih.

Sa. J.