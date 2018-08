Nagradna igra: Z MMC-jem na festival Panč

Imate svojega najljubšeka stand-up komika?

10. avgust 2018 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Panč, festival stand-up komedije, ki bo med 22. in 26. avgustom že enajstič zavzel dvorišče Ljubljanskega gradu, prinaša pet dni smeha, 27 izbranih komikov iz desetih držav in štiri različne voditelje.



Ob obletnici grajskih druženj vas očeta vodilnega stand-up festivala v regiji, Tin Vodopivec in Andrej Težak - Tešky, vabita na pet tematskih predstav pod zvezdami - dva slovenska, jugoslovanskega, angleškega in večer črnega humorja. Na njih se bo zvrstilo več kot 20 domačih in regionalnih mojstrov smeha. Na Panču bo premierno v Sloveniji nastopilo tudi pol ducata komikov iz Evrope in Severne Amerike, od tega polovica dam. Novost 11. izdaje Panča je tudi ta, da bodo večere povezovali kar štirje različni voditelji.

MMC v sodelovanju s prirediteljem ponuja pet enodnevnih vstopnic za festival Panč. Vse, kar morate storiti, je, da na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si napišete, kateri dan bi si želeli ogledati festival Panč in z malo sreče boste bili izžrebani. Zraven pripišite še svoje ime in priimek. Nagradna igra traja do četrtka, 16. avgusta, do 10.00. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti.

Program festivala Panč

Sreda, 22. 8. – OTVORITVENA DOMAČICA: Admir Baltić, Martina Ipša, Perica Jerković, Uroš Kuzman, Nejc Šmit; voditelj Andrej Težak - Tešky

Četrtek, 23. 8. – INTERNATIONAL NIGHT: Tanyalee Davis (Kanada), Chelsea Hart (ZDA), Radu Isac (Romunija), Ria Lina (Ukrajina), Christian Schulte-Loh (Nemčija); voditelj Daniel-Ryan Spaulding (Kanada)

Petek, 24. 8. – FREAKY FRIDAY: Rok Bohinc, Jernej Celec, Tanja Kocman, Jan Kreuzer, Sašo Stare, Dušan Tomić; voditelj Tin Vodopivec

Sobota, 25. 8. – VEČER ČRNEGA HUMORJA: Gašper Bergant, Will Franken (ZDA), Aleksandar Perišić (Srbija), Harri Soinila (Finska), Marko Žerjal; voditelj Andrej Težak - voditelj Tešky

Nedelja, 26. 8. – EX-YU VEČER: Marko Dejanović (BiH), Nikola Radojlović (Srbija), Tin Sedlar (Hrvaška), Tomislav Primorac (Hrvaška), Ivan Šarić (Hrvaška); voditeljica Marina Orsag (Hrvaška)

