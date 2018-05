Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na festivalu bodo slovenske barve zastopali Senidah in AMN. Foto: Marko Alpner V Umag prihaja duo Hurts, ki je najbolj znan po uspešnicah, kot sta Wonderful Life in Stay. Foto: EPA Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na festival Sea Star

Med nastopajočimi tudi Senidah in AMN

3. maj 2018 ob 10:35

Umag - MMC RTV SLO

Hurts, Paul van Dyk, Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike, Ofernbach, Disciples, Filatov & Karas so osrednja imena letošnjega festivala Sea Star, ki bo potekal med 24. in 27. majem v v laguni Stella Maris.

Organizatorji, ki letos obljubljajo, da bo festival še večji in bolj odmeven, so v goste povabili pevko Senidah. Pevka zasedbe Muff trenutno velja za kraljico Balkana, ki mu je zavladala s hitom Slađana. Da gre za uspešnico, pove že število ogledov na YouTubu, saj že presega devet milijonov. V njeni družbi pa bo nastopil duo AMN.

V sodelovanju z organizatorjem podarjamo dvakrat po dve vstopnici za Spring Break Festival v Poreču. Vse, kar morate storiti, je, da pravilno odgovorite na spodaj zastavljeno vprašanje: Kako je naslov prvencu, ki sta ga duo AMN izdala pred dnevi? Odgovore nam poleg vaših podatkov (ime in priimek ter naslov) pošljite na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si. Izmed vseh odgovorov bomo izžrebali dva srečneža, ki bosta pravilno odgovorila na zastavljeno vprašanje. Nagradna igra bo trajala do ponedeljka, 7. maja, 15.00.



Kot že omenjeno prihaja v Umag sloviti stadionski pop duo Hurts, francoski electro rock duo Ofenbach, prefinjeni londonski house Disciples, hitotvorca Filatov & Karas ter energična didžejka MATTN. Techno žanr bo okitil sobotno dogajanje, saj bodo v Nautilus Areni nastopili Luke Slater, François X, Tommy Four Seven, DJ Jock, Ian F in Ivan Komlinović. Ob bok elektro žanrom pa letos še regionalna hip hop scena - Tram 11, Edo Maajka, Sajsi MC, Krešo Bengalka, Dječaci, Detour in Boris Štok.

K. K.