Nagradna igra: Z MMC-jem na galakoncert Poletna noč

Zimzelene pesmi in zimzeleni nastopajoči

15. junij 2018 ob 13:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pestro poletno dogajanje v prestolnici bi bilo brez galakoncerta Poletna noč zagotovo okrnjeno. Koncert se bo zato zgodil tudi letos, natančneje 20. junija ob 21.00 na Kongresnem trgu.

Koncert Poletna noč: Vse najboljše! bo letos posvečen častitljivim obletnicam RTV Slovenija, zato boste lahko prisluhnili največjim uspešnicam iz bogate zakladnice slovenskih popevk. Skozi večer, poln odlične glasbe, vas bosta popeljala priljubljena televizijska voditelja Bernarda Žarn in Slavko Bobovnik.

Podarjamo dve vstopnici za galakoncert Poletna noč, ki jih bo dobil en srečnež. Vse, kar morate storiti, je, da odgovorite na vprašanje: Katera je vaša najljubša zimzelena slovenska skladba? Odgovor pošljite na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si do ponedeljka, 18. 6., do 12.00. Zraven pripišite svoje ime in priimek. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti.



Oto, Tinkara, Anika, Alfi ...

Koncertni večer Poletna noč bo osrednja prireditev jubilejnega leta, v katerem RTV Slovenija zaznamuje 90 let radijskega in 60 let televizijskega oddajanja. Pod taktirko Mojce Lavrenčič in Patrika Grebla ter ob spremljavi Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bodo v izvedbi izbranih domačih interpretov zazvenele nekatere največje uspešnice slovenske zabavne glasbe. Skupaj se bomo sprehodili skozi bogato glasbeno zgodovino Radia in Televizije Slovenija.

Na velikem odru galakoncerta bodo priljubljene slovenske melodije izvajali Oto Pestner, Alfi Nipič, Andrej Šifrer, Tomaž Domicelj, Elda Viler, Darja Švajger, skupina Siddharta, Eva Hren, Tinkara Kovač, Lara Baruca, Anika Horvat, Nina Strnad, Saša Lešnjek, Aleks Volasko, Urška Arlič Gololičič in Jože Vidic, citrar Tomaž Plahutnik, Otroški pevski zbor RTV Slovenija in drugi.

V originalnih priredbah boste lahko prisluhnili večno zelenim melodijam, kot so Ko boš prišla na Bled, Avsenikova Na mostu (Bila sva mlada oba), Bratovščina sinjega galeba, Mlade oči, Prisluhni mi, Samo nasmeh je bolj grenak, Mati, bodiva prijatelja, Kozinova Na svoji zemlji, Slovenskega naroda sin, Ledena, Cvetje v jeseni, Za prijatelje, Lastovka, V Ljubljano, Lahko noč, Piran, Poljane, dom prelepih dni, Vrača se pomlad, Brez besed, Vse rože sveta, Pridi, dala ti bom cvet, Dan ljubezni, manjkala pa ne bo niti večna popevka Poletna noč.

Neposredni prenos galakoncerta lahko spremljate na 1. programu Radia Slovenija, posnetek koncerta pa bo Televizija Slovenija predvajala v petek, 29. junija, ob 20.00 na TV SLO 1.

