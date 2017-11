Nagradna igra: Z MMC-jem na koncert Dubioze Kolektiv

Skupina se vrača v Ljubljano

6. november 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dub, ska, punk zasedba Dubioza kolektiv se vrača v Ljubljano, potem ko je poleti razgrevala ozračje v Kopru. Ob tem pa napoveduje izid novega albuma.

Za Sarajevčane pravijo, da so legitimni glas izgubljene generacije, ki se v svojih skladbah loteva aktualnih družbenih in političnih tem iz obeh strani Atlantika. Na tokratnem koncertu zasedba napoveduje preigravanje skladb s prihajajočega albuma, med katerimi sta tudi Himna generacije in Treba mi zraka, ki je nastala v sodelovanju z Dinom Dvornikom.

Koncerta se lahko udeležite tudi vi. V sodelovanju z organizatorjem bomo trem srečnežem podarili po dve vstopnici za koncert, ki bo potekal 16. novembra na Gospodarskem razstavišču v okviru dogodkov Kurzchluss. Vse, kar morate storiti, je, da pravilno odgovorite na spodaj zastavljeno vprašanje. Kdaj bo izšel novi album Dubioze kolektiv?

a) 13. novembra

b) 16. novembra

c) 31. decembra Odgovore sprejemamo na elektronskem naslovu mmc-nagrade@rtvslo.si. Nagradna igra bo potekala do petka, 10. novembra, do 10. ure. Poleg pravilnega odgovora vas prosimo, da pripišete še vaše podatke (ime in priimek ter naslov).



Album bo nasledil EP-ploščo Happy Machine, ki so jo izdali leta 2014. Člani skupine bodo po dveh letih v Ljubljani znova nastopili v okviru dogodkov Kurzschluss.

K. K.