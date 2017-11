Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gipsy Kings prihajajo v Ljubljano. Foto: Organizator Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na koncert Gipsy Kings

Kdo ne pozna zimzelene Bamboleo?

27. november 2017 ob 13:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Areni Stožice bo 2. decembra nastopila ena največjih izvajalk rumbe in flamenko ritmov na svetu, zasedba Gipsy Kings. Za koncert podeljujemo dvakrat po dve vstopnici.

Starejšim generacijam mednarodna uspešnica iz 90. let prejšnjega stoletja, Bamboleo, še dandanes obuja spomine na plesanje po mizah. Vrhunec glasbe 20. stoletja je francoska skupina, navdihnjena s špansko kulturo, proslavila s petmilijonsko prodajo albumov, kolikor so jih prodali samo v ZDA. Med njihove druge uspešnice sodijo še skladbe Volare, Baila me, Pida me la, Bamboleo, Djobi Djoba in Ben Ben Maria.

V sodelovanju z organizatorjem podeljujemo dvakrat po dve vstopnici za koncert zasedbe Gipsy Kings. Vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na vprašanje: Iz katere države prihaja večina članov zasedbe? Odgovore pošljite na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si. Zraven pripišite ime, priimek in naslov. Nagradna igra bo trajala do petka do 12.00. Nagrajenca bosta o nagradah obveščena po elektronski pošti.



Skupina osmih članov je prejela več zlatih in platinastih plošč, pohvali se lahko tudi z ugledno glasbeno nagrado grammy.

A. P. J.