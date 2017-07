Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Severina se vrača v Portorož. Foto: Matia Ščukovt Na Primorsko pa se julija vrača tudi Pušlarjeva. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nagradna igra: Z MMC-jem na koncert Severine in Nine Pušlar

Glasbenici bosta nastopili 22. julija v Portorožu

5. julij 2017 ob 11:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hrvaška pevka Severina se že kar tradicionalno vrača v Portorož. Tokrat bo na portoroški plaži nastopila skupaj z Nino Pušlar.

Organizatorji obljubljajo, da bo Severina 22. julija predstavila kar nekaj novih skladb, ki jih slovensko občinstvo še ni slišalo. Manjkale pa naj ne bi niti uspešnice, kot so Otrove, Kao, Uno momento, More tuge, Alcatraz, Brad Pitt, Italiana, Grad bez ljudi, Uzbuna in Dobrodošao u klub.

V sodelovanju z organizatorjem podarjamo štiri vstopnice (dvema srečnežema bomo podarili po dve vstopnici) za glasbeni spektakel v Portorožu. Vse, kar morate narediti, je, da pravilno odgovorite na spodaj zastavljeno vprašanje:

Kako je naslov zadnjega Severininega singla? Vaše odgovore sprejemamo na elektronskem naslovu mmc-nagrade@rtvslo.si. V elektronskem sporočilu pa pripišite še svoje podatke (ime in priimek ter naslov). Nagradna igra bo trajala do petka, 7. julija, do 11. ure.



Na koncertu bo nastopila tudi glasbenica, katere skladba To mi je všeč, je bila največkrat predvajana na radijskih postajah lani.

K. K.