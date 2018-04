Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poreč je postal tradicionalno prizorišče za prvomajsko zabavo mladih. Foto: Marko Delbello Ocepek Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na Spring Break Festival v Poreču

Žur za prvomajske praznike

18. april 2018 ob 10:05

Poreč - MMC RTV SLO

Če želite prvomajske praznike preživeti ob glasbi, zabavi in druženju, je Collegium Spring Break v Poreču - Lanterni odlična ideja. Z malo sreče boste lahko v Istri uživali brezplačno.

Na tokratnem Spring Breaku, ki bo že 14. po vrsti in bo trajal od 27. aprila do 1. maja, pri Collegiumu ponujajo raznolike glasbene izvajalce. Na več odrih se bodo v štiridnevnem programu zvrstili Magnifico, Big Foot Mama, Mike Vale, Clay Clemens, Ines Erbus, Pop Design, Mambo Kings, Šank Rock, Grupa Vigor in drugi.

Tradicionalni Spring Break v Lanterni je priljubljen med študenti in mladimi, ki si v nasprotju s kresovanjem in dolgčasom želijo nekam na lepše, a vseeno ne predaleč, in kjer se na enem mestu za konec tedna združi več kot 3.000 odklopa željnih žurerjev. Dogajanje – koncerti, animacije in druga zabava – bo 24 ur na dan na več kot šestih različnih lokacijah.

Podarjamo dvakrat po dve vstopnici za Spring Break Festival v Poreču. Nagradno vprašanje: Naštejte tri uspešnice Magnifica! Odgovore pošljite na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si, zraven pa pripišite svoje ime in priimek. Nagradna igra traja do ponedeljka, 23. aprila, do 10.00. Nagrajenca, ki bosta obveščena po elektronski pošti, bosta vsak po dve vstopnici prejela ob začetku festivala.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

