Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Plestenjak je zvezda stalnica slovenskih glasbenih odrov. Foto: Borut Živulović/BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nagradna igra: Z MMC-jem na Zbiljsko noč 2017

Dogodek bo 26. avgusta

8. avgust 2017 ob 12:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zbiljska noč je ena od tradicionalnih poletnih zabav, ki se odvija v prijetnem okolju Zbiljskega jezera. Tokrat bodo obiskovalce zabaval slovensko-hrvaški šopek glasbenikov - Jelena Rozga, Jan Plestenjak, Mambo Kings in zasedba Karma.

Zbiljska noč bo tokrat potekala 26. avgusta. Dogajanje na odru se bo začelo ob 20.00, trajalo pa bo vse do zgodnjih jutranjih ur. Prireditelji obljubljajo, da bodo poskrbeli za zabavo za vse generacije.

Ob jezero letos prihaja nekdanja pevka hrvaške skupine Magazin, Jelena Rozga, ki bo predstavila svoj novi album Moderna žena. Obiskovalce bodo zabavali tudi slovenski šarmer in avtor številnih uspešnic Jan Plestenjak, neustavljivi žurerji Mambo Kings in hrvaška skupina Karma, ki prvič prihaja v Zbilje.

V sodelovanju z organizatorjem podeljujemo dvakrat po dve vstopnici za Zbiljsko noč 2017. Vse, kar morate narediti, je, da pravilno odgovorite na spodaj zastavljeno vprašanje:

Koliko studijskih albumov je že posnel Jan Plestenjak?

Vaše odgovore sprejemamo na elektronskem naslovu mmc-nagrade@rtvslo.si. V elektronskem sporočilu pa pripišite še svoje podatke (ime in priimek ter naslov). Nagradna igra bo trajala do petka, 11. avgusta, do 12.00.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-nagrade@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

A. P. J.