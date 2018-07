Nagrajeni oblikovalski dosežki slovenskih podjetij s prestižno rdečo piko

Največja razstava sodobnega oblikovanja bo na ogled v essenskem muzeju do 5. avgusta

5. julij 2018 ob 06:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hladilnik z lesenim predalnikom, izvijač z v držalu skritimi nastavki, inovativno ulično svetilo, kavni aparat, ki deluje prek mobilne aplikacije, Akrapovičev izpušni sistem in otroški retroavtomobilčki so le nekateri izmed 12 nagrajenih slovenskih izdelkov z nagrado red dot.

Mednarodna strokovna žirija je med več kot 6.300 prijavljenimi deli s področja produktnega oblikovanja iz kar 59 držav izbrala in razglasila zmagovalce v posameznih kategorijah, vse od oblikovanja pohištva in gospodinjskih pripomočkov do mode in elektronike. Član žirije za podelitev rdeče pike Michael Thomson z odobravanjem sprejema, da je vsako leto več kategorij, znotraj katerih so vedno bolj kakovostni izdelki, "beseda uspeh je postala kompleksnejša, saj so proizvodi vse bolj vezani na naša čustva in izpolnjevanje naših družbenih ambicij".

39 članov žirije je med vsemi prijavljenimi deli s prestižnim nazivom najboljši med najboljšimi (Red Dot: Best of the Best) nagradilo 69 izdelkov podjetij, med njimi; Apple, Bulgari, Ferrari, Lenovo, LG, Philips, Porsche in Sony, 45 izdelkov je prejelo častno omembo (Honourable Mention), kar 1.684 produktnih proizvodov pa prestižni naziv za kakovostno oblikovanje rdečo piko (Red Dot) – med njimi tudi 12 izdelkov desetih slovenskih podjetij.

Nagrade za odlično oblikovanje Red Dot: Best of the Best bodo podelili v ponedeljek, 9. julija, na že uveljavljeni slovesnosti Red Dot Gala v operni hiši Aalto Theater v Essnu. Takoj naslednji dan bodo odprli tudi največjo razstavo sodobnega oblikovanja na svetu Design on Stage – Winners Red Dot Award: Product Design 2018, ki bo trajala vse do 5. avgusta. Med razstavljavci bodo tudi nagrajena slovenska podjetja s svojimi izdelki, ki bodo med predstavljenimi tudi v zborniku Red Dot Design Yearbook, in sicer:

katja.stok@rtvslo.si

Katja Štok