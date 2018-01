Najbolj inovativna slovenska živila so ... konopljin toast, tatarska ajdova kaša

Nagradili so sedem živilskih izdelkov in eno podjetje

31. januar 2018 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Inštitut za nutricionistiko je razglasil najbolj inovativna slovenska živila. S projektom, ki ga denarno podpira Ministrstvo za zdravje, želijo slovensko živilsko industrijo spodbujati k razvoju živil z ugodnejšo prehransko sestavo, potrošnike pa k premišljeni izbiri živil.

Inštitut za nutricionistiko je v Ljubljani predstavil najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na trg v zadnjem letu. Naziv si je prislužilo šest različnih živil in ena linija, posebno nagrado za inovativnost pa so podelili Mlekarni Planika za spodbujanje lokalne pridelave in predelave živil.