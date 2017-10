Najbolj luksuzni range rover s prenovo tudi kot priključni hibrid

Range Rover

12. oktober 2017 ob 07:05

Coventry - MMC RTV SLO

Land rover je razkril prenovljeno različico modela z vrha svoje ponudbe. Ustanovitelj razreda luksuznih terencev bo prvič na voljo tudi kot priključni hibrid.

Oblikovalci so ob prenovi pričakovano ohranili prepoznavnost največjega range roverja. Sprednji del so tako osvežili z novo masko in novima žarometoma z lasersko LED tehniko. Še malce bolj diskretno so se lotili zadka in mu namenili le novo grafiko zadnjih luči.

Večjih posodobitev pa je bila deležna notranjost. Tu najprej opazimo prenovljeno sredinsko konzolo, ki gosti nov informacijsko-zabavni sklop Touch Pro Duo z dvema 25,4-centimetrskima (10-palčnima) zaslonoma na dotik. Ob tem ne moremo spregledati novega volanskega obroča, novih stikal in prenovljenih vratnih oblog. Prenovljena pa je tudi instrumentna plošča, na kateri je klasične merilnike zamenjal 30,5-centimetrski (12-palčni) zaslon.

Za večje udobje bosta spredaj skrbela v 24 smereh električno pomična sedeža, zadaj pa sedeža, ki omogočata pomik naslona nazaj do kota 40 stopinj, ter izbiro med 25 vrstami masaže. Poleg tega bodo na voljo tudi dostopna točka za brezžično povezavo s spletom s tehnologijo 4G ter številni priključki za polnjenje mobilnih naprav.

Prvič tudi hibrid

Največjo novost pod sprednjim pokovom predstavlja prijključno hibridni sklop. Tega sestavlja kombinacija dvolitrskega bencinskega motorja in elektromotorja, ki črpa energijo iz litij-ionske baterije z zmogljivostjo 13,1 kWh. Agregata skupaj razvijeta 297 kilovatov moči in 640 Nm navora, kar je dovolj za pospešek od 0 do 100 v 6,4 sekunde ter končno hitrost 220 kilometrov na uro. Poleg tega lahko najnovejši range s polno baterijo samo na elektriko prevozi 51 kilometrov.

Zahtevnejšim strankam bo namenjena nadgrajena različica SVAutobiography Dynamic, ki jo poganja petlitrski, kompresorsko polnjeni V8 s 415 kilovati (565 KM) in 700 Nm navora. Zahvaljujoč dodatni moči prenovljeni model do stotice potrebuje le 5,1 sekunde.

V Združenem kraljestvu zanj že sprejemajo naročila, prvi primerki pa bodo na voljo na začetku prihodnjega leta.

Martin Macarol