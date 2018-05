Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Prizor iz filma "Damaščanski čas". Foto: IMDb Promocija filma je dodobra prestrašila nakupovalce. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Iranska revolucionarna garda za napad obtožuje Savdsko Arabijo Dodaj v

Najbolj neposrečena filmska promocija: v kostumih IS-ja nad nakupovalce

Režiser filma se je prizadetim že opravičil

10. maj 2018 ob 12:57

Teheran - MMC RTV SLO

Stranke v nakupovalnem središču Kuroš v Teheranu so na smrt prestrašili igralci, ki so preoblečeni v borce Islamske države z brzostrelkami in meči v rokah sejali kaos, ko so na precej neposrečen način promovirali nov film.

V polne bojne uniforme oblečeni igralci iz filma, ki se v angleščini oglašuje kot Damascus Time (Damaščanski čas) so vdrli v nakupovalno središče - nekateri peš, drugi na konjih - preplašene kupce pa pognali v beg.

Lažni skrajneži naj bi po poročanju spletne strani Buzzfeed po nakupovalnem središču metali hitro hrano in slaščice, da bi tako še dodatno ustvarili kaotične razmere. Ogorčena javnost je podvig označila za "najbolj butasto reklamo vseh časov".

"Mar ni to najbolj butast način 'oglaševanja' filma? Našemiti ljudi v IS in jih na konjih poslati v nakupovalno središče, da bi ljudi spodbudili k ogledu filma Damascus Time," se je na Twitterju spraševal iranski novinar Eršad Alidžani (Ershad Alijani).

Režiser "ni vedel"

Film Damaskovski čas pripoveduje zgodbo dveh iranskih pilotov, ki odpotujeta v Sirijo, da bi mestu pod nadzorom borcev IS-ja pomagala s človekoljubno pomočjo.

Režiser filma Ebrahim Hatamikia se je na Instagramu opravičil za neposrečeno promocijo in vznemirjenje, ki ga je povzročila. "Tržni ekipi filma Damascus Time: v zadnjih mesecih sem spremljal vaše neverjetno, neutrudno delo, a ta demonstracija ni bila vredna mojega filma. Pušča res slab priokus v ustih," je zapisal.

"Kot sem jaz razumel, bi moral moški z rdečo brado stati pred nakupovalnim središčem Kuroš, da bi se ljudje z njim fotografirali. Nič konjev, nič množic, nič kričanja. Nikdar si nisem predstavljal, da naj bi promocija potekala v nakupovalnem središču. Tistim, ki jih je ta promocija užalila in prizadela, vključno z lastniki trgovin, se iskreno opravičujem."

Junija lani je bilo v napadu IS-ja v iranskem parlamentu in mavzoleju Ajatole Ruhole Homeinija ubitih 17 ljudi.

