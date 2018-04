Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V zadnjem času se spreminjajo navade gledanja televizijskih vsebin. Foto: Reuters Dodaj v

Najbolj so od televizije odvisni Američani in Kanadčani

Evropejci na tretjem mestu

9. april 2018 ob 13:36

Povprečen človek je lani pred televizijskim sprejemnikom preživel dve uri in 56 minut dnevno. Največ časa so pred sprejemniki preživeli Američani in Kanadčani, in sicer štiri ure in tri minute.

Sledijo evropski gledalci s tremi urami in 49 minutami, je pokazala raziskava francoskega inštituta Eurodata TV Worldwide.

V Aziji so navade precej drugačne, saj so tam pred televizorji v povprečju presedeli dve uri in 25 minut na dan, na Kitajskem pa samo dve uri in 12 minut, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V 25 letih se je gledanje televizije preko televizijskih sprejemnikov na svetu ohranilo, čeprav narašča dostopnost do video vsebin na spletu," je sporočil podpredsednik inštituta Frederic Vaulpre. "V Severni Ameriki in Aziji je bil manjši padec v gledanju, še vedno narašča v Južni Ameriki, v Evropi pa ostaja na zgodovinsko visoki ravni," je dodal.

V zadnjem času se spreminjajo tudi navade gledanja televizijskih vsebin. Ogled za nazaj je tako v 35 državah, kjer so analizirali uporabo te možnosti, h gledanosti pripomogel dodatnih osem odstotkov.

Predvsem mladi televizijske oddaje gledajo tudi na mobilnih telefonih. Na Švedskem, ki je tehnološko ena najnaprednejših držav, so tako mladi pred TV-zasloni preživeli eno uro in 59 minut. Večina mladih, ki televizijo gledajo na spletu ali za nazaj, gleda predvsem njihovi populaciji namenjene oddaje.

Na svetovni ravni za največje izvoznike televizijskih oddaj še vedno veljata ZDA in Velika Britanija, sledijo pa Francija, Nemčija in Turčija. Slednja izvaža predvsem svoje nadaljevanke, ki so priljubljene na Balkanu, Bližnjem vzhodu in tudi v Južni Ameriki.

