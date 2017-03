Najbolj vroče novosti ženevskega avtosalona

Avtomobilski salon v Ženevi

5. marec 2017 ob 06:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Največji spomladanski avtomobilski salon vsako leto poteka v Ženevi. To bo že 87. salon v švicarskem mestu, tik ob meji s Francijo.

Gre za enega od petih največjih avtomobilskih salonov na svetu in edini veliki evropski avtosalon, ki avtomobiliste gosti vsako leto. Razkrivamo, katere so najbolj vroče novosti letošnjega leta.

Avtomobilski salon bo letos svoja vrata odprl nekoliko kasneje kot po navadi. Za novinarje sta rezervirana torek 8. marec in sreda 9. marec, za javnost pa bo salon odprt med 9. in 19. marcem. Organizatorji sporočajo, da se je letos prijavilo 180 razstavljavcev, od proizvajalcev in predelovalcev avtomobilov do dobaviteljev avtomobilski industriji in mehaničnim storitvam. Letos bo ob ženevskem jezeru predstavljenih 900 modelov, od tega 148 svetovnih in evropskih premier. Pričakujejo okoli 700 tisoč obiskovalcev.

Ženevski avtomobilski salon je znanilec pomladi. Eden od najpomembnejših svetovnih avtomobilskih salonov na več kot 80 tisoč kvadratnih metrih spet prinaša kup novosti. Katere so najbolj vroče?

Prvi Alfov SUV

Alfa Romeo bo predstavila kupejevsko različico giulie. Po tihem smo upali tudi na karavansko, a so Italijani sporočili, da družinski model ni v njihovih načrtih. Močan adut za družinsko rabo bo tako njihov prvi SUV stelvio. Stelvio je nastal na osnovi športne limuzine giulia, z njo si nekoliko deli zunanjost podobo, podobna je tudi notranjost, oba modela pa sta izdelana na novi prilagodljivi platformi Giorgio. Pod motornim pokrovom najzmogljivejše različice quadrifoglio je 2,9-litrski turbobencinski šestvaljnik s 375 kilovati moči (510 KM). Pospešek od 0 do 100 km/h je 4,0 sekunde, najvišja tovarniško izmerjena hitrost pa 284 km/h. Na izbiro bo tudi 2,0-litrski turbo štirivaljni motor v različicah s 147 in 206 kilovati (200 in 280 KM). Najpogostejša izbira evropskih kupcev pa bo 2,2-litrski turbodizel, ki bo na voljo v izvedbah s 110, 132 in 154 kilovati (150, 180 in 210 KM). Kupci bodo lahko izbrali med štirikolesnim pogonom in pogonom na zadnji kolesi.

Renault vrača športno znamko Alpine

Renault bo pokazal prenovljenega malega križanca capturja, ki so ga z masko poistovetili z večjim kadjarjem. Še pomembnejša je vest, da bodo končno prikazali serijsko športni dvosedežni kupe alpine A110. Alpine je Renaultova znamka športnih modelov, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zablestela tudi v svetu motošporta. Tehnične podatke bodo razkrili šele v Ženevi, ugiba pa se, da bo imel tekmec audija TT in porsche caymana 718 imel vgrajen 1,8-litrski prisilno polnjeni motor s 186 kilovatov moči in pospeškom od 0 do 100 km/h v 4,5 sekunde. Slaba novica je, da prodaja vozil te znamke v Sloveniji za zdaj žal še ni predvidena.

DS 7 crossback

DS, premium znamka koncerna PSA Peugeot Citroën, se želi iz rdečih prodajnih številk izkopati z novo drugo generacijo modelov, ki prinašajo drugačen pristop. Ta še vedno temelji na oblikovni drugačnosti, ki se spogleduje z avantgardo in modnimi dodatki. Predstavili bodo model DS 7 crossback, srednje veliki kompaktni športni terenec izdelan na prilagodljivi modularni platformi koncerna PSA, na kateri izdelujejo tudi peugeota 3008, na njej bo nastajal tudi novi Oplov SUV grandland X. Samosvoj videz in posebne materiale, vrtljivi gumb sredinskega zaslona je lahko v celoti vdelan v kristalno steklo, nadgrajuje moderna tehnologija, od polnih žarometov led, do sistema za pomoč pri vožnji v zastojih, ko sam pospešuje, zavira in krmili, do infrardeče kamere, ki je nameščena v prednji okrasni maski, zaznava pešce in živali na cestišču do razdalje 100 metrov. Konkurent BMW X1, audi Q3 in mercedes-benz GLC, bo poleg klasičnih motorjev z notranjim zgorevanjem ponudil še priključni hibrid s kombinacijo bencinskega in električnega motorja z 224 kilovatov moči in dosegom 60 kilometrov na elektriko.

Ford fiesta in fiesta ST

Fiesta je tehnično najnaprednejši avtomobil v razredu. Ima sistem za zaznavanje peščev in samodejno zaviranje v sili, sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, prilagodljivi tempomat in sistem za samodejno (tudi pravokotno) parkiranje. Znotraj v nasprotju z zunanjostjo prinaša za Ford neznačilno obliko. Pri tem merimo predvsem na izstopajoči 20,3-centimetrski (8-palčni) "lebdeči" zaslon na dotik multimedijskega sistema Sync 3. In še nekaj. Na voljo bo tudi prestižna različica (vignale), pa tudi proterenska različica in že znana fiesta ST, ki bo "pihala na dušo " dinamičnim voznikom. Hkrati bo predstavljena športna izvedenka ST, ki ima prvič trivaljni 1,5-litrski turbo bencinski motor, ki razvije 147 kilovatov in je kot prvi na svetu opremljen s tehnologijo izklopa valja.

Kia picanto in stinger

Zanimivo bo na razstavnem prostoru Kie, kjer bo prikazana nova generacija picanta in novi športni kupe stinger, ki bo na trgu postavil ob bok modelom, kot so audi A4 in A5 ter BMW, serije 3 in 4. Večji del razvoja podvozja je potekal v Evropi z obsežnim testiranjem na slovitem dirkališču Nürburgring. Stinger GT je prva kia, opremljena s prilagodljivim vzmetenjem Dynamic Stability Damping Control in z električno podprtim volanskim mehanizmom s petimi stopnjami nastavitve. Za Evropo naj bi bil na izbiro v bencinski in dizelski različici.

Lexus LS 500h z novim hibridnim sistemom

Lexus s hibridnim modelom LS 500h premierno predstavlja visokozmogljivi hibridni sistem, ki prinaša boljši pospešek, oprijem ter večjo učinkovitost. Nova tehnologija spreminja zmogljivost in uporabnost hibridnega pogona. Sistem, ki je bil najprej nameščen v pogonski sklop novega kupeja LC 500h, prinaša številne prednosti v smislu izboljšane odzivnosti dušilke, hitre vožnje ob manjšem številu vrtljajev motorja in zmožnosti hitrejše vožnje ob izklopljenem bencinskem motorju – do 140 km/h. Prav tako omogoča manjšo porabo goriva in manjše izpuste ter obenem ohranja tiho vožnjo, ki je značilna za hibridna vozila. Večstopenjski hibridni sistem pogonskemu sklopu Lexus Hybrid Drive vozila LS 500h, ki vključuje 3,5-litrski bencinski motor V6 Dual VVT-i in dva elektromotorja, dodaja štiristopenjsko prestavno napravo.

Mazda CX-5

Novo generacijo Mazdinega kompaktnega športnega terenca smo v Avtomobilnosti v živo spoznali že na avtomobilskem salonu v Los Angelesu, zdaj pa jo bodo Japonci premierno predstavili še v Evropi. Na kratko, tehnologija Skyactiv in oblikovalski slog s kodo ostajata zaščitni znak. Oblikovno predstavlja evolucijo, a je v resnici veliko učinkovitejša. To velja tudi za motorje, dvolitrski bencinski štirivaljnik skyactiv-G in 2,2-litrski štirivaljni turbodizel skyactiv-D. Novost pri tem modelu so sistem za prepoznavanje prometnih znakov s prikazom na barvnem zaslonu na instrumentni plošči, projiciranje podatkov na vetrobransko steklo, električni pomik prtljažnih vrat z daljinskim upravljanjem in sistem nadzora vektorjev navora za boljšo vodljivost.

Opel crossland x in opel insignia

Model crossland X predstavlja drugo poglavje Oplove športno terenske ofenzive. Prihaja namreč po mokki X ter pred napovedanim grandlandom X, v hišni modelni paleti pa bo nadomestil merivo. Zasnovan je na enaki platformi kot novi peugeot 2008 ter prihajajoči citroën C4 picasso in bo na voljo zgolj s pogonom na sprednji kolesi. Notranjost se po prostornosti uvršča v vrh razreda. Med drugim ponuja vzdolžno pomično zadnjo klop, prtljažnik pa meri od 410 do 1.255 litrov. Crossland X bo prispel v prodajne salone poleti, večji grandland X pa se mu po pridružil jeseni.

Opel bo v Ženevi predstavil novo generacijo svoje admiralske ladje insignia, tako v limuzinski grand sport, kot karavanski sports tourer različici. Tako kot pri modelu astra je bila v ospredju lahka gradnja, ki ob zmogljivejših motorjih prinaša več dinamike ob manjši porabi goriva. Ob paleti najsodobnejših hišnih bencinskih in dizelskih motorjev bodo tako kot pri limuzini na voljo tudi nov štirikolesni pogon z nadzorom vektorjev navora, prilagodljivo podvozje FlexRide ter nov osemstopenjski samodejni menjalnik, ki bo sprva na izbiro le v kombinaciji s štirikolesnim pogonom.

Volvo XC60

Nova generacija volva XC 60 spet prestavlja mejnike v varnosti. Volvo bo vanj vgradil že znane asistenčne sisteme za pomoč vozniku iz serije 90, predstavil pa bo tudi nadgradnjo sistema City Safety z asistenco usmerjanja. Sistem zazna nevarnost trka in se s posegom v krmiljenje izogne trčenju s počasnim ali ustavljenim vozilom. Sistemu City Safety so dodali pomoč pri krmiljenju, ki se aktivira, takrat ko sistem samodejnega zaviranja ni dovolj za izognitev morebitnemu trku. V takšnem primeru bo sistem sam obrnil volan in se izognil oviri, ki se je nenadoma pojavila pred njim. City Safety pomaga pri izogibanju trkom z drugimi vozili, pešci, kolesarji in večjimi živalmi. Asistenca pri usmerjanju pa je aktivna pri hitrostih med 50 in 100 km/h. Volvo je dodal tudi tako imenovani sistem “Oncoming Lane Mitigation”, ki vozniku pomaga pri izogibanju trku z vozilom v sosednjem voznem pasu.

Volkswagen arteon

Arteon je naslednik štirivratnega kupeja CC, še malo bolj nazaj znanega pod imenom passat CC. Kupejevska limuzina je pozicionirana nad passatom, poudarek pa je na novi arhitekturi in oblikovalskemu jeziku. Avtomobil je za to karoserijsko obliko neobičajno prostoren. Pri Volkswagnu pravijo, da na vseh sedežih ponuja veliko prostora za glavo in noge. Med najvažnejše oblikovalske elemente spada povsem na novo zasnovan sprednji del z žarometi LED in kromiranimi prečnimi lamelami mreže hladilnika. Z Arteonom bodo premierno predstavljeni tudi asistenčni sistemi najnovejše generacije kot tudi oprema, ki je bila do zdaj rezervirana za zgornji avtomobilski razred. Več bo znanega po predstavitvi v Ženevi.

Kopica drugih novosti

Druge novosti v Ženevi vključujejo karavansko BMW serij 5 touring, prenovljeno toyoto yaris, Mercedes bo razkril novo generacijo kabrioleta razreda E, Subaru XV crossover, hyundai bo predstavil karavansko različico i30 poimenovano wagon, Porsche bo predstavil karavansko različico panamere s 520 litrskim prtljažnikom in prvič trisedežno klopjo zadaj, pa še kaj se bo našlo.

V Ženevi bo tudi ekipa Avtomobilnosti. Glejte nas v četrtek zvečer na drugem programu TV Slovenija.

Gregor Prebil