Najboljša potica v Sloveniji je "trojček" iz orehov, pehtrana in maka

Tekmovanje za zlato potico

13. april 2017 ob 20:06

Otočec - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Danes velja, da je receptov toliko, kolikor je gospodinj, ki potico pripravljajo. 56 jih je svoj izdelek predstavilo na prvem festivalu velikonočne potice na nacionalni ravni, kjer so jih tudi ocenili. Zmagala je potica s tremi nadevi.

Potica, tradicionalna slovenska jed, je stara najmanj 500 let. Recept za potico je bil prvič zapisan že v Valvasorjevih časih.

Ena najbolj značilnih prazničnih jedi je danes napolnila grajsko mizo na Otočcu. Potice, ki so prispele na festival, je ocenjevala strokovna komisija. Potice – orehove, pehtranove, rožičeve in druge – so rezali, vohali, okušali, ogledovali teksturo, barvo skorje.

Za velikonočni čas značilna pehtranova potica

Največ potic je bilo orehovih, čeprav so te značilne zlasti za božični čas, ne pa za velikonočnega, je pojasnil predsednik strokovne žirije festivala etnolog Janez Bogataj.

Pri odločanju o nadevu se moramo po njegovih besedah najprej vprašati o primernih sestavinah, ki jih narekujeta ta letni čas in prebujajoča se narava. "Prav zato je ena najbolj značilnih velikonočnih slovenskih potic tista s pehtranovim ali skutno-pehtranovim nadevom, ki zaradi uporabe pehtrana v sladki kombinaciji tudi sicer velja za eno naših posebnosti," je dejal.

Zmagovalka iz treh nadevov

Nazadnje so izbrali štiri najboljše. To so presna, potica, sestavljena iz petih zvitkov, pehtranova in zmagovalna, to je zlata potica iz treh nadevov: orehovega, makovega in pehtranovega. "Hotela sem povedati zgodbo, da tako kot ljudje – smo različni, smo svetli, smo temni – so tudi trije različni nadevi in skupaj tvorijo posebno harmonijo," je povedala zmagovalka na festivalu potic Jožica Dorniž.

"Najbolj nas je prepričal okus – seštevek vseh treh nadevov je bil zelo smiselno izbran," je pojasnil Bogataj.

Najbolje ocenjene potice so šle na dražbo. Za zmagovalno potico, za potici na drugem in tretjem mestu ter za tisto, ki si je prislužila posebno omembo, so na dražbi zbrali 750 evrov, so dejali organizatorji.

T. H., Petra Držaj/TV Slovenija