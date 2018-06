Najboljše restavracije sveta: Hiša Franko prvič med 50!

Na sam vrh se je ponovno zavihtela Osteria Francescana

20. junij 2018 ob 00:40

Bilbao - MMC RTV SLO

V Bilbau v Baskiji so obelodanili težko pričakovani seznam 50 najboljših restavracij sveta - na prvo mesto se je po enoletnem premoru ponovno zavihtela Osteria Francescana iz Modene, Hiša Franko pa je prvič prodrla v elitno petdeseterico na 48. mestu.

Ana Roš, lanskoletna najboljša kuharska mojstrica na svetu, je krono sicer letos predala Britanki Claire Smyth, a njena londonska restavracija Core se ni uvrstila med 50 najboljših, kot tudi, presenetljivo, ne Atelier Crenn iz San Francisca, ki ga vodi Anina predhodnica na mestu najboljše chefinje na svetu Dominique Crenn.

Hiša Franko je tako edina restavracija v elitni petdeseterici, ki ji v kuhinji v celoti načeluje ženska - v newyorškem Cosmeju (25. mesto) sicer kuha Daniela Soto-Innes, a njen chef ostaja priznani kuharski mojster Enrique Olvera, Nahm (49. mesto) pa je še do maja letos vodil David Thompson, šele zdaj (skratka, po koncu glasovanja) je nalogo prevzela njegova sous-chefinja Pim Techamuanvivit.

Lani se je kobariška kulinarična institucija prvič uvrstila med 100 najboljših na 69. mesto, letos pa ji je, tudi zaradi vse promocije, ki jo je bila v zadnjem letu deležna Roševa, uspel skok za 21 mest.

Kot so poudarili tudi na novinarski konferenci pred podelitvijo, je prav Roševa, zvezda Netflixove serije Chef's Table, zaslužna, da je postavila Slovenijo na svetovni gastronomski zemljevid. Ana, ki je lani dala kar 550 intervjujev, je bila v svojem govoru tudi kritična do slovenske kulinarične scene: "Želela bi si, da bi bili Slovenci tako ponosni kot Baski in tako predani hrani kot Baski. Žal pa nas čaka še dolga bitka."

Ob tem je dejala, da so jo lani številni prepričevali, naj nagrade za najboljšo kuharico ne sprejme, češ da je diskriminatorna in seksistična, a da do zdaj še ni slišala za nikogar, ki bi rekel ne nagradi – še posebej, če kuhar prihaja iz Slovenije, za katero mnogi sploh še niso slišali. "Slovenija nikoli ni bila počitniška destinacija zaradi hrane, nikoli ni imela Michelinovega vodiča in to moramo popraviti – tudi to je eden od razlogov, zakaj nisem rekla ne. Ta nagrada mi je omogočila, da sem začela govoriti o Sloveniji."

Razočarani Gaggan

Pred letošnjo podelitvijo "kulinaričnih oskarjev" se je sicer šušljalo, da bi tokrat naslov najboljše restavracije sveta lahko romal v Azijo, k indijskemu kuharju Anandu Gagganu, ki je v Bangokoku iz svoje restavracije Gaggan (MMC-reportaža iz nje na tej povezavi) ustvaril kulinarično institucijo, ki ji v Aziji ni para.

In Gaggan, štirikratni zmagovalec 50 najboljših restavracij Azije, je bil vidno razočaran, ko je pristal "šele" na petem mestu (lani je bil sedmi). Svojo slovito restavracijo s progresivno indijsko kulinariko sicer prihodnje leto zapira in za leto 2020 napoveduje selitev v japonsko Fukuoko.

Gaggan bo sicer sredi julija gostoval pri Roševi v Hiši Franko na ekskluzivni večerji, ki je ne gre zamuditi.

Lanskoletni zmagovalec, Eleven Madison Park iz New Yorka, ki mu načeluje švicarski chef Daniel Humm, je letos padel na četrto mesto, tik za Osterio Francescano je pristal še en pretekli zmagovalec, El Celler de Can Roca bratov Roca iz Girone, na tretje mesto pa se je zavihtela najboljša francoska restavracija, Mirazur iz Mentona, v kateri ustvarja Mauro Colagreco (MMC-reportažo iz nje si lahko preberete tu).

"Pozornost bom izkoristil za še bolj drastične spremembe v kulinariki," je povedal Massimo Bottura iz Osterie Francescane po svoji zmagi. "Nahranimo planet. Borimo se proti odpadkom. Prejšnji teden me je Henry Kissinger prosil za selfie. Neverjetno je."

Primat Španije, Južna Amerika ostaja močna

Med najboljšimi desetimi restavracijami so sicer letos kar tri španske, od tega dve baskovske, in dve perujski, s čimer Južna Amerika ohranja močno pozicijo na seznamu. Nam najbližja elitna restavracija, dunajski Steirereck, je letos padel na 14. mesto, na rep petnajsterice pa se je uspelo uvrstiti edinemu "slovanskemu bratu" na elitnem seznamu, White Rabbitu iz Moskve.

Opazen je velik padec Skandinavcev - čeprav je res, da prenovljena Noma še ni kvalificirala za letošnji seznam. Malce presenetljivo tudi Avstralcem ni uspelo doseči večjega preboja, čeprav so lani gostili prestižno podelitev 50 Best, z njo pa tudi vse najpomembnejše novinarje in gostince, ki sestavljajo žirijo 50 Best.

Nagrado za življenjsko delo je prejel perujski kuharski mojster Gastón Acurio (Astrid y Gastón), najboljši slaščičar je postal Francoz Cédric Grolet, najbolj trajnostna restavracija Azurmendi (Španija), najboljši kuharski mojster po izboru kolegov pa Američan Dan Barber iz restavracije Blue Hill at Stone Barns v zvezni državi New York.

Seznam 50 Best, ki ga od leta 2002 objavlja britanska revija Restaurant, sestavlja mednarodna žirija tisoč strokovnjakov, za vzorec tudi slovenskih.

In cene? Za degustacijski meni (10-hodni) v Osterii Francescani boste plačali 250 evrov, za meni v El Celler de can Roca 180 evrov, za menije v Mirazurju od 110 do 210 evrov, za meni v Eleven Madison park slabih 300 evrov, za menije v Hiši Franko pa od 125 do 150 evrov. Vse brez vinske spremljave.

50 najboljših restavracij sveta:

1. Osteria Francescana (Modena, Italija)

2. El Celler de Can Roca (Girona, Španija)

3. Mirazur (Menton, Francija)

4. Eleven Madison Park (New York, ZDA)

5. Gaggan (Bangkok, Tajska)

6. Central (Lima, Peru)

7. Maido (Lima, Peru)

8. Arpege (Pariz, Francija)

9. Mugaritz (San Sebastian, Španija)

10. Asador Etxebarri (Axpe, Španija)

11. Quintonil (Ciudad de Mexico, Mehika)

12. Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, ZDA)

13. Pujol (Ciudad de Mexico, Mehika)

14. Steirereck (Dunaj, Avstrija)

15. White Rabbit (Moskva, Rusija)

16. Piazza Duomo (Alba, Italija)

17. Den (Tokio, Japonska)

18. Disfrutar (Barcelona, Španija)

19. Geranium (Köbenhaven)

20. Attica (Melbourne, Avstralija)

21. Alain Ducasse au Plaza Athénée (Pariz, Francija)

22. Narisawa (Tokio, Japonska)

23. Le Calandre (Rubano, Italija)

24. Ultraviolet (Šanghaj, Kitajska)

25. Cosme (New York, ZDA)

26. Le Bernardin (New York, ZDA)

27. Boragó (Santiago, Čile)

28. Odette (Singapur)

29. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (Pariz, Francija)

30. D.O.M. (São Paulo, Brazilija)

31. Arzak (San Sebastian, Španija)

32. Tickets (Barcelona, Španija)

33. The Clove Club (London, VB)

34. Alinea (Chicago, ZDA)

35. Maaemo (Oslo, Norveška)

36. Reale (Castel Di Sangro, Italija)

37. Restaurant Tim Raue (Berlin, Nemčija)

38. Lyle's (London, VB)

39. Astrid y Gastón (Lima, Peru)

40. Septime (Pariz, Francija)

41. Nihonryori RyuGin (Tokio, Japonska)

42. Ledbury (London, VB)

43. Azurmendi (Larrabetzu, Španija)

44. Mikla (Istanbul, Turčija)

45. Dinner by Heston Blumenthal (London, VB)

46. Saison (San Francisco, ZDA)

47. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Švica)

48. Hiša Franko (Kobarid, Slovenija)

49. Nahm (Bangkok, Tajska)

50. Test Kitchen (Cape Town, JAR)

Kaja Sajovic