Marc Lichte se sprašuje, zakaj bi moral prvi razred sedeti zadaj?

Najboljši sedeži se selijo v prvo vrsto v avtomobilu

Avtonomna vozila

1. oktober 2017 ob 09:45

Frankfurt - MMC RTV SLO

Sedeži iz direktorskih limuzin se bodo v prihodnje preselili v prvo vrsto, kjer ne bo več volana in stopalk. Avtonomni avtomobili bodo dojemanje prevoza obrnili na glavo, je na avtomobilskem salonu v Frankfurtu za oddajo Avtomobilnost spregovoril šef oblikovanja pri Audiju Marc Lichte.

Pri Audiju so v Frankfurtu predstavili naslednji korak pri avtonomni vožnji. Hkrati so predstavili novo generacijo audija A8, ki v Nemčiji že danes v gneči dovoljuje vozniku, da spusti roke z volana, avto pa vozi sam, in konceptno avtonomno vozilo aicon – avto, ki je brez volana in žarometov, ponoči pa mu pomaga kar svetleči letalnik.

"Želimo prikazati svojo vizijo, kaj Audiju pomeni umetna inteligenca. Pokazati moramo, da smo pripravljeni na zadnjo, peto stopnjo avtonomne vožnje. To je zgodba okoli koncepta aicon,“ pravi šef oblikovanja pri Audiju Marc Lichte.

Prostor v vozilu je treba izkoristiti drugače

Oblikovalec je pojasnil, kaj pomeni posamezna stopnja avtonomne vožnje. Audi A8 je njihov prvi serijski avtomobil, ki zadovoljuje tretjo stopnjo samodejne vožnje, kar pomeni, da lahko v določenih situacijah - na primer v gneči ali na avtocesti - avto vozi popolnoma sam. Stopnja štiri pomeni, da avtomobil že prevzame, ko to voznik želi, popoln nadzor nad vozilom. Voznik lahko sedež pomakne maksimalno nazaj, vse v avtomobilu se prilagodi avtonomni vožnji, tako tudi prostor, ki postane neke vrste dnevna soba. A avtonomni avtomobil četrte stopnje ima še vedno volan. Pri stopnji pet volan ni več potreben.

Ko ni več volana in armaturne plošče, je izziv, kako operirati z vsemi sistemi? "Naša ideja je izdelava zelo inteligentnega vmesnika," pravi oblikovalec, ki mora skupaj z ekipo razmišljati izven ustaljenih okvirjev. Prostor v vozilu je treba izkoristiti drugače.

"Natanko tako. Naš 5,4 metra dolg konceptni avtomobil je narejen za potovanje med velikimi mesti. Ko smo razmišljali o oblikovanju potovalne kabine brez volana, smo seveda začeli z nepopisanim listom papirja. Vse, kar smo delali do zdaj, smo obrnili na glavo," pravi Lichte in razloži, da so v limuzini audi A8 sedeži "prvega razreda" zadaj. V aiconu ni tako. "Zakaj bi sedeli zadaj, če je spredaj pogled ven, na naravo in okolico boljši? Zato smo zadnje sedeže preselili v prvo vrsto.“

Tudi v resnici bodo oblikovani futuristično

S pojavom samodejnih avtomobilov, ki so videti in bodo videti veliko bolj futuristično, je pričakovati, da se bodo spremenila tudi sama mesta, infrastruktura ... Na to mislijo tudi avtomobilski oblikovalci? "Zagotovo. Mnenja sem, da se mora spremeniti tudi avtomobil. Naj navedem primer. Če želi danes pešec prečkati cesto, ga mora voznik zaznati, zavirati in ustaviti vozilo ter pešca spustiti čez cesto. Ko bomo lahko v avtomobilu spali, bo moral avtomobil sam zaznati pešca. Avtomobil bo sam komuniciral s pešcem in mu dal signal, na primer z lučmi, da ga je opazil in da lahko prečka cesto.“

Kako avtomobilski oblikovalec pri svojem delu sploh preklopi med serijskimi avtomobili in futurističnimi koncepti? "Naj povem, da klasični serijski avtomobili niso dolgočasni. Ko vstopim v oblikovalski studio, se hipoma preselim v prihodnost. Danes pravzaprav kreiramo avtomobile, ki bodo šli v proizvodnjo leta 2021. Aicon je majhen korak v prihodnost. Vedno potrebujemo take vizionarske koncepte, iz katerih črpamo navdih za serijske avtomobile.“

Ko pogledamo dizajn aicona, so številni detajli, od motorne maske, do zadka in tudi potez na boku, tisto, kar bomo videli na prihodnjih Audijevih serijskih vozilih. Denimo motorna maska, katere notranjost bo zdaj v barvi avta, obroba pa ne bo kromirana kot doslej, temveč črna. Prihodnost Audijevega oblikovanja napoveduje tudi aiconov zadek in tudi elementi na boku so tisto, kar bomo v prihodnosti videli na naših serijskih avtomobilih.

Letalnik ponoči osvetljuje pot

Druga velika novost, ki jo je Audi pripeljal v Frankfurt, je novi audi A8. Ko ga postavimo ob bok aiconu, pa moramo reči, da je videti "dolgočasen."

"Ne bi rekel, da je bolj dolgočasen, je manj izstopajoč,“ pravi sogovornik in pojasni, da audi A8 tak tudi mora biti, saj je to tipični premium prestižni avtomobil. Potovalna kabina je revolucionarna, nov je zaslon, ni več gumbov in stikal. "Manj izstopajoč mora biti in je tudi zato, ker bomo na trg lansirali avtomobile, ki bodo oblikovalsko bolj ekstremni, kot bo na primer audi A7.“

Na drugi strani so si pri aiconu dali "duška", saj ima namesto luči senzorje, ki bodo v vseh vremenskih razmerah natančno vedeli, kje je avto in kaj je v bližini. Imel pa bo določena svetila, s katerimi bo na svojo prisotnost opozarjal druge udeležence v prometu. Za pogon skrbijo kar štirje elektromotorji s skupno močjo 260 kilovatov in 550 Nm navora, in sicer v vsakem kolesu po eden. Doseg z enim polnjenjem je 800 kilometrov, kar bo omogočalo prevoz na večjih razdaljah med mesti. V potovalni kabini je prostora za štiri odrasle osebe, še bolj poseben je prtljažnik, ki ponuja za 660 litrov prostora, kar je podobno, kot danes ponujajo najbolj prostorni karavani.

Največja posebnost je leteči letalnik, ki ponoči pred vozilom osvetljuje pot.

Na avtomobilskem salonu v Frankfurtu so bili avtonomni avtomobili vroča tema.

