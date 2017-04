Najboljši sladoled je z okusom prekmurske gibanice

Tine Valič - državni prvak v pripravi sladoleda

6. april 2017 ob 07:51

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Na prvem državnem prvenstvu v pripravi sladoleda se je v Novi Gorici pomerilo devet slaščičark in slaščičarjev. Strokovno žirijo je najbolj prepričal Tine Valič s sladoledom Prekmurska gibanica.

Z drugouvrščenim Arditom Ejupijem, ki je postal vice prvak s sladoledom Dark Smoke, se bosta julija udeležila evropskega prvenstva v pripravi sladoleda v Bologni.

Tine Valič je komisijo je prepričal s sladoledom z okusom in videzom "prekmurske gibanice," ki je inovativna kreacija, narejena iz mlečnega sladoleda in klasičnih sestavin tradicionalne prekmurske gibanice. Po osvojenem prvem naslovu državnega prvaka v pripravi sladoleda nam je povedal: "Hotel sem narediti nekaj tipično slovenskega, in hkrati drugačnega…Torej sladoled, ki ga nihče nikdar še ni pripravil. Naša prekmurska gibanica je edinstvena sladica in pravi izziv mi je bilo njene sestavine 'preliti' v zmrzlino." Komisijo je prepričal, in z "mehko slastno zmrznjeno" večplastno gibanico bo slovenske barve zastopal julija v Bologni.

9 plasti zmagovalnega sladoleda

Vsak izmed tekmovalcev je imel na voljo pol ure časa za pripravo sladoleda z vnaprej pripravljeno pasterizirano osnovo za sladoled. Sledilo je mešanje in zamrzovanje sladoleda v aparatu za sladoled, nato pa ustvarjanje inovativnih sladolednih kreacij v banjici. Slednje so razstavili v zamrzovalni vitrini. In kako je prvak Valič v sladoled združil slastne plasti gibanice? "Pravzaprav sem se držal tradicionalne recepture za prekmursko gibanico. Začel sem s hrustljavim cramblom, drobtinastim testom iz moke, sladkorja in masla. To je bila prva oziroma osnovna plast. Druga plast je bil skutni sladoled z makom. Sledila je plast orehov. Nanje sem položil jabolčni sladoled. Potem sem te plasti po istem vrstnem redu ponovil. Na vrh pa sem postavil vlečeno hrustljavo testo, posipano s sladkorjem. Skupaj torej devet plasti," je razložil zmagovalec.

Sladoled je treba tudi pravilno ponuditi

Prekmursko gibanico na krožniku lepo vidimo, njene plasti so jasno ločene. Kako pa ohraniti večplastnost gibanice v sladoledu v banjici? Tine Valič, ki kot slaščičar že desetletje ustvarja v Hitovi Perli, je poudaril, da je izjemno pomembno, kako se sladoled servira oziroma postreže: "Ko slaščičarji oziroma sladoledarji pripravimo naš izdelek, je na vrsti natakar. On mora znati zajeti kepico, sladoled z lopatko ali kakorkoli že rečemo postreženemu sladoledu tako, da je v kozarčku, na krožniku ali v testenem kornetu pride do izraza celotna paleta okusov. In ko gost ali gostja zajame vse plasti, se okus združi. Tako kot pri gibanici na krožniku, tudi pri sladoledu z okusom prekmurske gibanice."

Mednarodna komisija je bila zahtevna

Na prvem "sladoledarskem" državnem prvenstvu Slovenije je slaščičarje ocenjevala mednarodna komisija. Pri ocenjevanju so člani upoštevali okus, ki je lahko prinesel polovico vseh točk, zatem pa še strukturo in predstavitev v banjici. Strokovno komisijo so sestavljali: Tomaž Kavčič iz Gostilne pri Lojzetu, Dvorec Zemono, Marino Furlan iz Restavracije Tiffany, igralniško-zabaviščnega centra Park, Jaka Žnidaršič - Portal Gastrogurman in Marco Corradin - italijanski poznavalec na področju čokolade in pralinejev. O zmagovalcu Tinetu Valiču iz Perline kavarne Dolce Vita so povedali: "Gre za inovativno kreacijo osnovano na skutinem sladoledu, nadgrajenim z reinterpretacijo klasičnih sestavin tradicionalne prekmurske gibanice, od maka in jabolčnega sorbeta, med plastmi krhkega testa in orehov ter na vrhu krokanta iz listnega testa."

Slovensko državno prvenstvo skupaj z Italijani

V novogoriškem Hitovem igralniško-zabaviščnem centru Perla je prvo mednarodno tekmovanje ledenih okusov pri nas, Gelato World Tour, potekalo pod pokroviteljstvom italijanskega ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za gospodarski razvoj in pokrajine Emilia Romagna. Organizatorji prvenstva v Novi Gorici so bili italijanski mojstri sladoleda - Carpigiani Gelato University in Sigep – Italian Exhibition Group v sodelovanju z podjetjem MAKABO d.o.o., zastopnikom podjetja CARPIGIANI za slovenski trg.

Prvaka Tineta Valiča zdaj čaka potovanje v kampus Carpigiani Gelato University v mestu Anzola dell’Emilia - Bologna, kjer bo 24. in 25. julija evropsko prvenstvo v pripravi sladoleda. Evropski prvak pa se bo med 8. in 10. oktobrom 2017 udeležil svetovnega prvenstva v Riminiju, kjer bo znano, kateri bo najboljši sladoled leta 2017 na svetu.

Navdušil tudi vice prvak Ardit Ejupi

Državni naslov je na prvem državnem prvenstvu v Novi Gorici torej ostal doma, pri domačemu slaščičarju Valiču, slovenski vice prvak pa je Ardit Ejupi iz Sladoledarne Pingo s Šentilja. Komisijo je navdušil s sladoledom z imenom Dark smoke. Pripravil je sladoled z okusom temne čokolade, dimljene na češnjevem lesu in obogate z okusom bourbon whiskey. Komisija je ob drugem najboljšem sladoledu napisala: "Res izjemno! Spominja na okus Tennessee Whiskeya, staranega v lesenih sodih!" Sicer pa je bilo na tekmovanju sedem slaščičarjev in dve slaščičarki iz Tolmina, Izole, s Šentilja, iz Maribora, Nove Gorice, Ajdovščine, Ljubljane, Maribora in Ptuja.

Priprave na evropsko prvenstvo

Prvaka Tineta Valiča smo ob koncu državnega prvenstva vprašali še, kakšne bodo priprave na evropsko prvenstvo v Bologni. Povedal je: "Poskušal bom izboljšati predvsem dve sestavini sladoledne prekmurske gibanice. Potrudil se bom pri orehih in izbral bom posebne vrste jabolk. Tako da bo žlahtnost in svežina v enem zamahu res na vrhunski ravni." Ko je tekmovalna napetost minila, pa nas je zanimalo še, kakšen sladoled si za svoje osvežilne trenutke privošči državni prvak: "Prav nič posebnega. Najbolj uživam v okusu tiramisuja in malage."

Mojca Dumančič (TV Slovenija), foto: Laura Duca