Najdražji viski na svetu se je izkazal za prevaro

Kitajskemu milijonarju hotel kupnino že povrnil

2. november 2017 ob 16:58

St. Moritz - MMC RTV SLO, STA

Viski iz leta 1878, ki ga je kitajski milijonar naročil v švicarskem hotelskem baru za 10.000 frankov (8.570 evrov), je bil ponaredek, so ugotovile laboratorijske analize.

36-letni Zhang Wei je julija letos v baru Devil's Place v hotelu Waldhaus Am See v St. Moritzu za šilce (0,2 decilitra) enosladnega škotskega viskija Macallan, ki naj bi bil izdelan v 19. stoletju, plačal rekordno vsoto za točen viski.

Viski so mu natočili iz neodprte steklenice z letnico 1878, dvomi o izvoru te žlahtne pijače pa so se pojavili kmalu po nakupu, saj so strokovnjaki opazili neskladnost med plutastim zamaškom in oznako v časopisnih člankih.

V hotelu so se odločili, da vzorec pošljejo na analizo na škotski inštitut Rare Whisky 101, kjer so potrdili, da gre za prevaro in da je bil viski v resnici izdelan med letoma 1970 in 1972. Dodatne analize so pokazale še, da sploh ni šlo za enosladni viski.

Na inštitutu so povedali, da viski, za kakršnega se je izkazal, za zbiratelje sploh ne bi imel nobene vrednosti. Če bi se pijača izkazala za pravo, pa bi vrednost steklenice dosegla tudi do 300.000 frankov.

Priznavajo napako

Iz hotela, ki ima v ponudbi kar 2.500 viskijev, so sporočili, da priznavajo rezultate analiz in so Kitajcu, ki je v hotelu preživljal počitnice z babico, že vrnili polno kupnino. Upravnik Waldhausa Sandro Bernasconi je za BBC povedal, da se jim v hotelu ni niti sanjalo, da je steklenica lažna.

"Moj oče je steklenico Macallana kupil pred 25 leti, ko je bil on upravnik tega hotela, steklenica pa je bila neodprta. Ko je gospod Zhang vprašal, ali bi lahko viski poskusil, smo mu povedali, da ni na prodaj. Ko je rekel, da si ga res res želi poskusiti, sem poklical svojega očeta, ki mi je rekel, da bi lahko na takega kupca čakali še 20 let, zato naj mu viski prodamo. Z gospodom Zhangom sva potem skupaj odprla steklenico in ga malce popila."

Milijone si služi s fikcijo

Zhang Wei, ki pod psevdonimom Tang Jia San Shao piše dobičkonosne fantazijske romane, je sicer eden najbolje plačanih kitajskih spletnih piscev in je leta 2015 zaslužil 14 milijonov evrov.

Nekaj dni po zaužitju pregrešno dragega viskija (in preden je izvedel, da ne gre za pravo stvar) je Zhang na kitajskem družabnem omrežju Weibo celotno izkušnjo opisal takole: "Ko sem naletel na vrhunsko, več kot sto let staro pijačo, se nisem kaj dosti obotavljal. Moja babica, ki me je spremljala na tem potovanju, je stara komaj 82 let, viski pa je bil star 139 let - toliko, kot bi jih imela babica moje babice. Da vam odgovorim - bil je dobrega okusa. Ampak ne gre samo za okus, ampak tudi za zgodovino."

Bernasconi je nato Zhangu osebno sporočil slabo novico in mu vrnil kupnino. "Ko sem mu pokazal rezultate, ni bil jezen, ampak se mi je iskreno zahvalil za poštenost hotela in mi zatrdil, da se je imel v Švici lepo. Zdelo se nam je, da je naša dolžnost, da če gostom že prodajamo najredkejše in najstarejše viskije na svetu, da smo 100-odstotni, da je naše blago pristno," je povedal hotelski upravnik.

K. S.