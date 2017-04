Najlepša na svetu je, če vprašate People, Julia Roberts

Letos bo oskarjevka praznovala abrahama

19. april 2017 ob 14:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Najlepša ženska na svetu po izboru revije People je Julia Roberts, laskavi naslov ji je pripadel že - rekordno - petič in 26 let po tem, ko ga je osvojila prvič.

Kot je povedala v pogovoru, ki spremlja fotografijo z naslovnice, je "izjemno počaščena", pošalila pa se je tudi, da jo še posebej veseli dejstvo, da je zdaj v veliki prednosti pred prijateljem Georgeem Clooneyjem, ki je naslov najbolj seksi moškega na svetu osvojil "šele" dvakrat: "To bom vsekakor omenila moji v letošnji božični voščilnici Clooneyjevim."

49-letna igralka (abrahama bo praznovala konec oktobra) je odkrito spregovorila tudi o svojem srečnem 14-letnem zakonu s snemalcem Dannyjem Moderjem in življenjem z njunimi tremi otroki, 12-letnima dvojčkoma Hazel in Phinnaeusom ter devetletnim Henryjem, pa tudi o tem, kaj je skrivnost njene brezčasne lepote. Prepričana je, da najboljše šele pride in da je trenutno "na vrhuncu".

Dolga leta največja zaslužkarica

Julia Roberts je imela 23 let, ko se je 1991 prvič znašla na naslovnici posebne izdaje People, v kateri predstavljajo najlepše na svetu. Leto pred tem je bila izstreljena med zvezde z glavno vlogo v romantični komediji Čedno dekle, ki je v blagajne prinesel skoraj 500 milijonov zelencev, zdaj pa se spominja, da ni imela pojma, kako zelo ji bo ta film, za katerega je dobila "pičlih" 300.000 dolarjev plačila, spremenil življenje.

V svoji karieri je bila štirikrat nominirana za oskarja, zlati kipec je domov odnesla leta 2000 za naslovno vlogo v drami Erin Brockovich. Večino 90. let in prvo polovico prvega desetletja novega tisočletja je bila najbolje plačana igralka na svetu, katere honorarji so redno presegali 20 milijonov dolarjev.

Preden je našla zakonsko srečo z Moderjem, je imela več romantičnih razmerij z znanimi igralci, tudi z Jasonom Patricom, Liamom Neesonom, Kieferjem Sutherlandom (z njim je bila tudi zaročena, a sta zaroko tri dni pred načrtovano poroko razdrla), Dylanom McDermottom in Matthewom Perryjem. Na kratko je bila poročena s kantriglasbenikom Lyleom Lovettom, kasneje pa je bila v zvezi z igralcem Benjaminom Brattom.

A. K.