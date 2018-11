Gabrielle se je pri 46 letih le izpolnila največja želja. Foto: Instagram/Gabrielle Union Sorodne novice Dwyane Wade skočil v zakonski jarem namesto na svetovno prvenstvo Dodaj v

"Najlepši med lepimi dnevi" - Dwyane in Gabrielle postala starša

Igralka imela kar osem splavov

9. november 2018 ob 10:16

Miami - MMC RTV SLO

Zvezdnik Lige NBA Dwyane Wade je iz osebnih razlogov izpustil tekmo proti San Antoniu. Zdaj je postalo jasno, zakaj – z ženo, igralko Gabrielle Union, sta s pomočjo nadomestne matere postala starša deklice.

To je prvi otrok za 46-letno Unionovo in četrti za deset let mlajšega košarkarja, ki je sicer soigralec Gorana Dragića v ekipi Miami Heat. Wade ima namreč iz preteklih zvez tri otroke - 16-letnega Zaira Blessinga, 11-letnega Ziona Malachija in petletnega Xavierja Zechariaha, skrbi pa tudi za 17-letnega nečaka Dahveona Morrisa.

"Čudovit dan. Sva neprespana in vsa iz sebe, a navdušena, da lahko z vami deliva, da se nam je s pomočjo nadomestne matere pridružil naš čudež, mala deklica. 7. november bo v najinih srcih za vedno vpisan kot najlepši med lepimi dnevi. Dobrodošla na zabavo, sladka deklica," je Wade zapisal na družbenih omrežjih, Gabrielle pa je na Instagramu objavila več fotografij novopečene družine.

Gabrielle Union je z javnostjo v preteklosti delila svoje boleče izkušnje z neplodnostjo in razkrila, da je doživela kar osem ali devet spontanih splavov. "Moje telo je bilo tri leta zapornik neskončne želje po zanositvi, vse moje življenje se je vrtelo okoli postopka umetne oploditve," je dejala.

Z Wadom sta se po večletni zvezi poročila avgusta leta 2014.

