Poudarki Najmočnejši serijski ferrari

Poganja ga atmosferski V12 z 800 "konji" Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Model 812 superfast je prvi ferrari odet v posebno rdečo barvo Rosso settanta anni, ki so jo ustvarili ob praznovanju 70. obletnice podjetja. Foto: Ferrari Sorodne novice Vsi ferrariji bodo hibridni Prvi štirisedežni ferrari s turbo motorjem Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najmočnejši serijski ferrari vseh časov

Novi ferrari s klasičnim V12 motorjem

17. februar 2017 ob 17:55,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 17:57

Maranello - MMC RTV SLO

Rdeči iz Maranella so razkrili naslednika modela F12. Namenili so mu 6,5-litrski V12 z 800 »konji« ter ga poimenovali 812 superfast. Na ogled bo že čez nekaj tednov Ženevi.

Čeprav gre za evolucijo modela F12, novinec prinaša spremembe in napredek prav na vseh področjih. Atmosferski V12 so povečali na 6,5 litra prostornine ter iz njega iztisnili 588 kilovatov (800 KM) pri 8.500 vrtljajih na minuto ter 718 Nm navora pri 7.000 vrtljajih. Nadgradili so tudi sedemstopenjski dvosklopčni menjalnik, ki sedaj prestavlja še hitreje. To zadostuje za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 2,9 sekunde in končno hitrost 340 kilometrov na uro.

Podoben, a drugačen

Čeprav je silhueta avtomobila enaka kot pri modelu F12, je karoserija v celoti oblikovana na novo. Spredaj se ob poznanih podolgovatih žarometih na motornem pokrovu nahajata vstopnika za hladen zrak, na mišičastih zadnjih blatnikih pa opazimo reži, ki skrbita za boljšo aerodinamiko. Zadek je namesto dveh dobil štiri malce manjše, bolj tradicionalne okrogle žaromete. Tu poleg usmerjevalnika zraka izstopajo še štiri močno poudarjene izpušne cevi.

Superfast je prvi ferrari z električnim volanskim servo ojačevalnikom, ki deluje v kombinaciji s sistemom za nadzorovano drsenje skozi ovinke side slip control. Tu pa je tudi virtualno skrajšana medosna razdalja oziroma štirikolesno krmiljenje, poznano iz modela F12tdf

Notranjost je povzeta po modelu F12, a z nekaj novimi elementi na armaturni plošči ter z novim volanskim obročem deluje še bolj športno.

Nova zverina z večno dvanajstvaljno klasiko pod pokrovom bo glavna zvezda Ferrarijevega razstavnega prostora na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi.

Martin Macarol