Najslavnejši sirski čokoladar odpira nov imperij v Budimpešti

Tovarna čokolade bo zaposlila 540 ljudi

23. december 2016 ob 17:00

Budimpešta - MMC RTV SLO/Reuters

Ime sirskega slaščičarja Basama Graouija, potomca ene najstarejših trgovskih družin iz Damaska, katere posli segajo v leto 1805, je postalo sinonimno z najboljšo butično čokolado na celotnem Bližnjem vzhodu, preden je vojna njegov posel pokopala. A 62-letni Graoui zdaj svoj čokoladni imperij spet postavlja na noge - v Budimpešti.

"Gre za projekt, ki bo Madžarsko postavil na zemljevid butičnih EU-izvoznikov čokolade," razlaga Graoui v svoji pisarni v središču Budimpešte s panoramskim razgledom na parlament.

Graoui pravi, da je imela Madžarska, kjer je poslovno prisoten že od 90. let, vedno posebno mesto v njegovem srcu. Pred približno tremi leti, po izbruhu sirske državljanske vojne, je pridobil madžarsko državljanstvo in kupil hišo v Budimpešti, kamor se je avgusta lani preselil s svojo družino. "Da, sem Madžar, in če mi daste malo časa, bom govoril madžarsko," je dejal.

Ko so ga v intervjuju za Reuters povprašali o lanski odločitvi Madžarske, da na meji postavi ograjo pred begunci, vključno s Sirci, se je Graoui odgovoru diplomatsko ognil, češ da politika ni njegovo področje. "Kar zadeva mene, z mano ravnajo zelo lepo in nisem begunec - državljan sem."

Nagrada v Parizu

Graouijeva slaščičarna v Siriji je slovela po vsem svetu in leta 2005 na čokoladnem sejmu v Parizu osvojila posebno nagrado. A sirska vojna je proizvodnjo v njegovi tovarni v predmestju Damaska zdesetkala na vsega 0,5 odstotka v primerjavi z mirnim obdobjem.

Zdaj konec prihodnjega leta odpira novo tovarno čokolade v Hatvanu, okoli 60 kilometrov vzhodno od Budimpešte, v kateri bo zaposlil do 540 ljudi in proizvedel okoli 7.500 ton čokolade letno. Graoui je še s tremi podjetji v tovarno vložil 25 milijonov evrov, madžarska vlada pa je prispevala pet milijonov evrov in davčno olajšavo.

Izdelava čokolade kot umetnost

Veteranski čokoladni mojster je sicer razmišljal o številnih drugih lokacijah svoje nove tovarne, vključno s Portugalsko, Grčijo, Romunijo in Združenimi arabskimi emirati, a se je nazadnje odločil za Madžarsko zaradi njene kakovosti dela, obdavčitve in bližine zahodnoevropskim trgom. V Hatvanu načrtuje celo odprtje šolo, v kateri bi se otroci naučili umetnosti izdelave čokolade, ker "to je kot barcelonska nogometna šola - v mlajši generaciji moraš res prebuditi to ljubezen do čokolade".



In še: "Izdelava dobre čokolade je umetnost ... in tehnologija. Potrebuješ res dobre stroje, ampak potrebuješ pa tudi ljudi, ki se spoznajo na posel - usposobljene čokoladarje, zaljubljene v umetnost izdelave čokolade. Ker, verjemite mi, to je umetnost."

Graoui ima v Siriji sicer še vedno minimalno proizvodnjo čokolade in pravi, da je ponosen na svoje korenine, a da je zdaj Evropejec, vsa svoja prizadevanja in osredotočenost pa bo posvetil madžarskemu projektu.

K. S.